Просто кранты

Летом 2001 года полным ходом шло строительство корпусов 1804. Здания были уже наполовину построены — в корпусе «А» монтировали 20-й этаж, в корпусе «Б» — 14-й. Но в планы рабочих вмешалась непогода. Вечером 24 июля на Зеленоград обрушился ураган. Мощный ливень в считанные минуты выплеснул на улицы месячную норму осадков. Шквальный ветер оборвал рекламные растяжки, перевернул столики в летних кафе, повалил три десятка деревьев и… вдребезги разнес три башенных крана на стройке в 18-м микрорайоне — три махины (два КБ-674 и один КБ-405) высотой 85, 75 и 70 метров каждый.

О буре строителей предупредили заранее — Гидрометцентр вовремя дал штормовое предупреждение, и все строительно-монтажные работы свернули. Но кран возле корпуса 1804А не выдержал порыва ветра. Половина мачты вместе со стрелой сломалась и рухнула на высотный башенный кран, стоявший рядом, возле корпуса 1804Б, сметя его подчистую. Падающие конструкции второго крана задели третий, тоже работавший на корпусе 1804Б, согнув дугой половину его стрелы. Обломки второго башенного крана, падая, повредили секции 14-го этажа в корпусе 1804Б и обрушились вниз. Внизу стоял центральный тепловой пункт и монтажная будка с инвентарём. Новосёлы из соседних высоток с ужасом наблюдали за происходившей на их глазах трагедией.

«Мы въехали в корпус 1801Б в марте 2000 года, — вспоминает Илья Лаврененков. — Из окна наблюдали стройки 1804А и Б. И видели, как падал строительный кран, перевалившись через 1804Б».

«А я из киоска Центропечати в 15-м микрорайоне видел, как кран падал на эти недостроенные башни — один балкон срубило, — рассказывает Валерий Парамонов. — Тогда ужасный шквал пронёсся над городом. Было страшно и как-то нереально».

На место происшествия прибыли городские власти, милиция. Вскоре приехали из Москвы спасатели с поисковой собакой, а затем тяжёлая техника для разбора завалов. Работы по ликвидации последствий аварии продолжались до утра. Остатки третьего крана, всё ещё стоявшего, но грозившего вот-вот рухнуть, демонтировали. Около двух часов ночи, разобрав обломки сложившегося второго крана, спасатели добрались до остатков монтажной будки, где обнаружили погибшего строителя — газоэлектросварщика Белоусова. Рабочий приехал на заработки с Юга России и, вероятно, зашёл в подсобку, чтобы спастись от дождя.

Наутро о трагедии узнал весь город. Сроки сдачи новых высотных домов сдвинулись, но они были достроены в том же 2001 году.