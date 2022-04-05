Самая дешёвая в городе аренда помещений — торговый центр «Савёлки» предлагает поддержку малому бизнесу 05.04.2022 ZELENOGRAD.RU

ТЦ «Савёлки» открывается после долгого простоя и предлагает предпринимателям помещения в аренду по самым низким ценам в Зеленограде — от 500 рублей за квадратный метр.

Собственник центра предлагает арендаторам на выбор площади свободного назначения от 15 до 200 квадратных метров. Высота потолков 2,7 метра на -1 этаже и 3,6 метра — на всех остальных. Помещения подойдут под детские развивающие центры, салоны красоты, студии йоги, танцев, шоурумы и прочее.

Торговый центр «Савёлки» находится в самом центре Зеленограда, в окружении культурно-деловой инфраструктуры. Это шестиэтажное здание общей площадью 15 300 квадратных метров. В пешей доступности расположены бизнес-центр с банками, ресторанами и медцентром, главная культурная площадка города — ДК «Зеленоград», префектура, университет МИЭТ, парк Победы, Большой городской пруд и спортивный кластер, предприятия Южной промзоны и технопарка «Элма», а также жилые дома 3-го, 4-го, 6-го и 7-го микрорайонов.

Остановки общественного транспорта, через которые проходит десяток автобусных маршрутов, находятся в непосредственной близости от торгового центра, что делает «Савёлки» легкодоступным для жителей всего города.

Рядом городская парковка на 1000 мест.

На нижних четырех этажах павильоны расположены в общей галерее по 30-35 на этаже. Верхний этаж пока не оборудован перегородками и предусмотрен для потенциального якорного арендатора, который мог бы занять весь этаж целиком — например, фитнес-центр.

По периметру здания расположены четыре помещения с отдельными входами — три со стороны Центральной площади, один со стороны Савелкинского проезда.

Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.

Центр укомплектован всеми необходимыми инженерными системами и круглосуточным видеонаблюдением. Со стороны Савелкинского проезда организована возможность подъезда грузового транспорта и доставка грузов на этажи на отдельном лифте.

Краткая справка о ТЦ «Савёлки»

Торговый центр «Савёлки» открылся в 2012 году. Площадь здания составляет около 15 тысяч квадратных метров. Оно состоит из четырех наземных и двух подземных этажей (на самом нижнем уровне находится автостоянка). ТЦ был рассчитан на 135 торговых павильонов. С сентября 2013-го по март 2015 года его якорным арендатором был супермаркет «Дикси». В марте 2018 года торговый центр закрылся на реконструкцию. В октябре 2021 года у здания сменился владелец — его приобрел один из собственников соседствующего бизнес-центра.

Адрес торгового центра «Савёлки»: Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2

По вопросам аренды обращайтесь по телефону: 8-962-932-09-09

Почта: information@savelki.online

Метки:
малый бизнес, услуги, торговые центры, Савелки
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