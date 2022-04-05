По периметру здания расположены четыре помещения с отдельными входами — три со стороны Центральной площади, один со стороны Савелкинского проезда.

Каждый этаж оборудован туалетами, а сообщение между этажами возможно по четырем лестницам и на четырех лифтах, расположенных по периметру здания.