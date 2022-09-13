Хореографическая студия «Большой Балет» — занятия по методике «без травм и слез» 13.09.2022 ZELENOGRAD.RU

В хореографической студии «Большой Балет» работают квалифицированные педагоги, настоящие профессионалы своего дела, действующие артисты. Занятия проходят по разработанной студией авторской методике «без травм и слез». Приглашаются дети от двух лет и взрослые — с любым уровнем подготовки.

  • Просторная и уютная студия
  • Два филиала
  • Светлые и оборудованные залы
  • Удобная раздевалка со шкафчиками
  • Душ
  • Удобная зона ожидания.

В программе обучения для детей от 2-х лет

  • ритмика
  • партерная гимнастика, растяжка
  • классический танец
  • сценическая практика.

В программе обучения для взрослых

  • балет с 0
  • боди балет
  • растяжка
  • класс пуанты и репертуар.

Регулярные открытые уроки и выступления в театрах Москвы.

В студии «Большой Балет» верят, что каждая из вас в может реализовать себя а, возможно, и осуществить свою давнюю детскую мечту!

«Большой Балет» с нетерпением ждёт встречи!

Адреса студии:

  • Савелкинский проезд, 2
  • улица Радио, 23, строение 1

Телефон: 8-977-768-53-15 — звоните, чтобы узнать подробности и записаться на пробное занятие.

Метки:
балет, хореография и школы танцев, дом 2, дом 23
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Хореографическая студия «Большой Балет» — занятия по методике «без травм и слез» Реклама
Как сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников (обновили инструкцию) Гид
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Партнёрский материал
Осенняя ярмарка мастеров — 18 сентября в клубе «Кинематограф» Афиша
Пешеходный мост через Савелкинский проезд ремонтируют. Проход по нему ограничен Новости
«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации Истории
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят Истории
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» приглашает на работу Реклама
«Микрону» одобрили кредит на двукратное масштабирование производства Хайтек
Сайт «Зеленоград.ру» подвергся кибер-атаке во время выборов муниципальных депутатов Новости
«Ламборгини» врезался в 400-й автобус и полностью сгорел Новости
Все избранные муниципальные депутаты Зеленограда или из «Единой России», или подконтрольны мэрии. Рассказываем, кто выбран Новости
Как автомобили гоняли гоняли по Ленинградскому шоссе, когда еще там не было асфальта. А гонщики гибли на тех же местах, что и сейчас Истории
Временный пешеходный мост на станции Крюково уберут к концу 2023 года Новости
Кросс «Октябрь» — забег на 5 и 15 километров — 15 октября в зеленоградском лесопарке Афиша
Где купить отличный диван за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — с 9 по 12 сентября Реклама
Ролл Филадельфия от SURA SUSHI — классика есть классика! Реклама
Кинопремьера сказочного приключения «Красная шапочка». 17 сентября в Синема Парк Зеленопарк Афиша
«Загадки зеленоградских адресов. Почему в адресах нашего города почти нет улиц» — в лектории «Зеленоград.ру» 5 октября Афиша
Отопление в Москве начали включать в социальных учреждениях и только по заявке. Ожидается потепление Новости
Как я построил дом в строительной компании «Алексеев». С «белым» договором и за небольшие деньги Реклама
Берег Школьного озера оцепили из-за найденной в воде мины Новости
Новое огораживание в Зеленограде — забор вокруг дачного поселка «Трамвай» в 9-м микрорайоне перережет пешеходные пути ко Дворцу творчества Истории
Семейный ресторан «Сопрано» открылся в Савелкинском проезде Реклама
МИЭТ приглашает зеленоградцев на выставку электроники — её «оформил» искусственный интеллект Афиша
«Остров сокровищ». Приключенческая музыкальная сказка-фантазия для всей семьи — 2 октября в КЦ «Зеленоград» Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру