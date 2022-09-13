В хореографической студии «Большой Балет» работают квалифицированные педагоги, настоящие профессионалы своего дела, действующие артисты. Занятия проходят по разработанной студией авторской методике «без травм и слез». Приглашаются дети от двух лет и взрослые — с любым уровнем подготовки.
- Просторная и уютная студия
- Два филиала
- Светлые и оборудованные залы
- Удобная раздевалка со шкафчиками
- Душ
- Удобная зона ожидания.
В программе обучения для детей от 2-х лет
- ритмика
- партерная гимнастика, растяжка
- классический танец
- сценическая практика.
В программе обучения для взрослых
- балет с 0
- боди балет
- растяжка
- класс пуанты и репертуар.
Регулярные открытые уроки и выступления в театрах Москвы.
В студии «Большой Балет» верят, что каждая из вас в может реализовать себя а, возможно, и осуществить свою давнюю детскую мечту!
«Большой Балет» с нетерпением ждёт встречи!
Адреса студии:
- Савелкинский проезд, 2
- улица Радио, 23, строение 1
Телефон: 8-977-768-53-15 — звоните, чтобы узнать подробности и записаться на пробное занятие.
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