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Зеленоградские добровольцы испытывают на себе вакцину от коронавируса. Как принять участие в исследовании? 17.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы могут поучаствовать в исследовании вакцины от ковид-19. В городе уже есть добровольцы, которые проходят обследование и вакцинацию. Испытание продолжается полгода. Выяснили, кто и как может записаться на испытания и какие требования предъявляют к претендентам.

Процесс

Перед вакцинацией добровольцы должны пройти обязательное обследование. Если по результатам скрининга участник подходит, его пригласят на первую прививку. Через три недели (21 день) — повторная вакцинация.

С первых минут после введения вакцины участник будет под медицинским наблюдением и должен вести дневник самочувствия. Медики — на постоянной связи с ним: по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий.

Кто может стать участником

  • Не болевшие ковид-19 с отрицательным результатом ПЦР-анализа (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (ИФА-тест — кровь из вены). Анализы кандидату сделают в рамках медицинского обследования.
  • Не контактировавшие с заболевшими ковид-19 в течение двух недель до исследования.
  • Не болевшие ОРВИ за две недели до исследования и не болеющие в момент вакцинации.
  • Женщины с отрицательным тестом на беременность.
  • Женщины и мужчины, не планирующие зачатие в следующие три месяца.
  • Совершеннолетние (достигшие 18-летия) граждане РФ с московским полисом ОМС.

Как записаться и адрес центра в Зеленограде

Заявку на участие в испытаниях можно оставить в специальном разделе на сайте мэрии. В Зеленограде исследовательский центр находится на втором этаже первого поликлинического отделения на Каштановой аллее, 2, строение 7 (бывшая 65-я поликлиника).

О вакцине

Это векторная вакцина, которая не содержит вирус. То есть после введения препарата человек не заражается и не заболевает коронавирусом, а также не является его носителем.

Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. Её уникальность в способности сокращать сроки выработки иммунитета к вирусу. При первой прививке вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет (образуются антитела), а после второй формируются клетки памяти, которые дальше будут бороться с вирусом самостоятельно.

Первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в начале августа после двух этапов испытаний. Через месяц стартовала третья фаза исследований, в которой могут принять участие все желающие, если нет перечисленных выше противопоказаний.

Одним из первых добровольцев третьего этапа стал мэр Собянин. Его примеру собирались последовать и зеленоградские чиновники, включая префекта.

Производство вакцины расположили в Зеленограде на базе завода «Биннофарм» в Северной промзоне. Для третьего этапа клинических исследований выпустили 40 тысяч доз вакцины, четверть из которых плацебо.

Почти 90% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не готовы привиться тестовым вариантом вакцины от ковида.

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Метки:
медицина, коронавирус, исследования, биомедицина
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