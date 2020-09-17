О вакцине

Это векторная вакцина, которая не содержит вирус. То есть после введения препарата человек не заражается и не заболевает коронавирусом, а также не является его носителем.

Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи. Её уникальность в способности сокращать сроки выработки иммунитета к вирусу. При первой прививке вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет (образуются антитела), а после второй формируются клетки памяти, которые дальше будут бороться с вирусом самостоятельно.



Первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в начале августа после двух этапов испытаний. Через месяц стартовала третья фаза исследований, в которой могут принять участие все желающие, если нет перечисленных выше противопоказаний.

Одним из первых добровольцев третьего этапа стал мэр Собянин. Его примеру собирались последовать и зеленоградские чиновники, включая префекта.

Производство вакцины расположили в Зеленограде на базе завода «Биннофарм» в Северной промзоне. Для третьего этапа клинических исследований выпустили 40 тысяч доз вакцины, четверть из которых плацебо.



Почти 90% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не готовы привиться тестовым вариантом вакцины от ковида.