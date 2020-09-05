Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса, чтобы «придать тонус моим коллегам». «Владимир Владимирович, [иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, потому что даже сегодня, по опросам, не более половины, может, менее половины, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно — не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет. Два месяца тому назад, когда мы активно продвигали эту вакцину, вообще скептиков было чуть ли не 90%», — отчитался мэр в разговоре с Владимиром Путиным.

По словам мэра, он не почувствовал практически никаких последствий от вакцинации, кроме небольшой головной боли и тяжести, похожей на последствия прививки от гриппа. В префектуре «Зеленоград.ру» ответили, что префект, сотрудники администрации, главы и сотрудники управ тоже собираются привиться. Отдельно это намерение подтвердили зам префекта Дмитрий Лавров, глава управы Савёлки Александр Макшанцев и замдиректора «Жилищника» Александр Путивцев.

Собянин не исключает, что осенью ситуация с коронавирусом в Москве может усложниться, так как «дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач: все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих». По официальным данным, сейчас в столице 41,1 тысячи активных случаев болезни коронавирусом.

Российская вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована 11 августа первой в мире. Однако третья фаза испытаний, в которой принимает участие несколько тысяч человек и определяется уровень ее безопасности для людей с ослабленным иммунитетом, не была проведена до регистрации — ее начали только в сентябре.

В третьей фазе испытаний задействуют 40 тысяч добровольцев. Параллельно начнут прививать людей из группы риска. Мэр уже предлагал москвичам добровольно принять участие в исследовании, для этого можно оставить заявку на mos. ru можно оставить заявку.

Вакцина будет производиться на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. Клинические испытания вакцины начались в июне 2020 года, массовое производство вакцины планируется запустить к концу года. В первую очередь ими могут быть обеспечены медики, которые являются основной группой риска. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.

Если вы или ваши знакомые привились тестовым вариантов вакцины и готовы поделиться впечатлениями, напишите нам.