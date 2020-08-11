Вакцину разработал «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи». Уникальность препарата заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. По данным исследований, при первой прививке вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет (образуются антитела), а после второй образовываются клетки памяти, которые сами будут бороться с вирусом.

Клинические испытания вакцины начались в июне 2020 года, массовое производство вакцины планируется запустить к концу года. По словам президента АФК «Система» Владимира Чирахова, в первую очередь вакцинами могут быть обеспечены медики, которые являются основной группой риска.

В Минздраве рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса обеспечит защиту от него до двух лет. В ведомстве подчеркнули: препарат прошел «все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы)», после чего вакцину испытали на двух группах добровольцев по 38 человек в каждой. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.

При этом фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от ковида. В письме, направленном в ведомство, отмечается, что участие в испытаниях приняло менее ста человек, а третьей фазы вообще еще не было — тогда как в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. На третьей же фазе собирается информация об эффективности вакцины и о ее безопасности для людей с ослабленным иммунитетом и с сопутствующими заболеваниями.



«Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет», — указывается в письме, которое приводит РБК.