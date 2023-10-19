К новому мосту — Крюковской эстакаде — пристроили два автобусных павильона. Туда перенесут остановки ряда автобусов после достройки станции Крюково со стороны нового города. Когда об этом стало известно, многие зеленградцы усомнились в способности моста выдержать новую нагрузку. Спросили об этом ГБУ «Гормост», в оперативном управлении которого находится Крюковская эстакада.
Две новые автобусные остановки не повлияют на конструктив сооружения, условия эксплуатации не изменятся, сообщили в «Гормосте» в ответ на запрос редакции.
Павильоны уже построены, но пока закрыты. Сооружения пристроены к эстакаде, стоят на своих опорах. К ним примыкает пешеходная галерея, строящаяся со стороны нового города. Открытие остановок увязано с завершением строительства павильона №2 на Привокзальной площади. Достроить его планируется к концу года, сообщили «Зеленоград.ру», в компании 1520, занимающейся реконструкцией станции Крюково.
Остановки на эстакаде не стандартные, они больше обычных городских павильонов. На мост планируют поднять автобусы и тех маршрутов, которые сейчас ездят по эстакаде — 15, 19, 25, 32, — и тех, которые сейчас останавливаются на Крюковской площади — 1, 10, 12, 23. То есть, автобусов на мосту будет вдвое больше. Цель этих изменений, как объясняет департамент транспорта — улучшение связи старого и нового города и подвоз пассажиров к станции МЦД Зеленоград-Крюково.
К Крюковской эстакаде также планируют пристроить две лестницы для спуска на Крюковскую площадь, но когда именно, пока неизвестно.
Также беспочвенны мнения, что ПДД запрещают остановку на эстакадах. Это правило действует, если полос движение одна или две, а на Крюковской эстакаде — три, поэтому остановка не нарушает правил.