Две новые автобусные остановки не повлияют на конструктив сооружения, условия эксплуатации не изменятся, сообщили в «Гормосте» в ответ на запрос редакции.

Павильоны уже построены, но пока закрыты. Сооружения пристроены к эстакаде, стоят на своих опорах. К ним примыкает пешеходная галерея, строящаяся со стороны нового города. Открытие остановок увязано с завершением строительства павильона №2 на Привокзальной площади. Достроить его планируется к концу года, сообщили «Зеленоград.ру», в компании 1520, занимающейся реконструкцией станции Крюково.



Остановки на эстакаде не стандартные, они больше обычных городских павильонов. На мост планируют поднять автобусы и тех маршрутов, которые сейчас ездят по эстакаде — 15, 19, 25, 32, — и тех, которые сейчас останавливаются на Крюковской площади — 1, 10, 12, 23. То есть, автобусов на мосту будет вдвое больше. Цель этих изменений, как объясняет департамент транспорта — улучшение связи старого и нового города и подвоз пассажиров к станции МЦД Зеленоград-Крюково.



К Крюковской эстакаде также планируют пристроить две лестницы для спуска на Крюковскую площадь, но когда именно, пока неизвестно.