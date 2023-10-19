Выдержит ли Крюковская эстакада открытие на ней новых автобусных остановок? Вот официальный ответ 19.10.2023 ZELENOGRAD.RU

К новому мосту — Крюковской эстакаде — пристроили два автобусных павильона. Туда перенесут остановки ряда автобусов после достройки станции Крюково со стороны нового города. Когда об этом стало известно, многие зеленградцы усомнились в способности моста выдержать новую нагрузку. Спросили об этом ГБУ «Гормост», в оперативном управлении которого находится Крюковская эстакада.

Две новые автобусные остановки не повлияют на конструктив сооружения, условия эксплуатации не изменятся, сообщили в «Гормосте» в ответ на запрос редакции.

Павильоны уже построены, но пока закрыты. Сооружения пристроены к эстакаде, стоят на своих опорах. К ним примыкает пешеходная галерея, строящаяся со стороны нового города. Открытие остановок увязано с завершением строительства павильона №2 на Привокзальной площади. Достроить его планируется к концу года, сообщили «Зеленоград.ру», в компании 1520, занимающейся реконструкцией станции Крюково.

Остановки на эстакаде не стандартные, они больше обычных городских павильонов. На мост планируют поднять автобусы и тех маршрутов, которые сейчас ездят по эстакаде — 15, 19, 25, 32, — и тех, которые сейчас останавливаются на Крюковской площади — 1, 10, 12, 23. То есть, автобусов на мосту будет вдвое больше. Цель этих изменений, как объясняет департамент транспорта — улучшение связи старого и нового города и подвоз пассажиров к станции МЦД Зеленоград-Крюково.

К Крюковской эстакаде также планируют пристроить две лестницы для спуска на Крюковскую площадь, но когда именно, пока неизвестно.

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Также беспочвенны мнения, что ПДД запрещают остановку на эстакадах. Это правило действует, если полос движение одна или две, а на Крюковской эстакаде — три, поэтому остановка не нарушает правил.

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Метки:
станция крюково, крюковская эстакада, автобусная остановка "мцд крюково"
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