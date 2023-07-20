Закрываемые маршруты 5, 17, 22 таким образом становятся частью удлиненных, создается сеть диагональных маршрутов через весь город. Например, из 17-го микрорайона вместо 22-го автобуса пассажиры поедут на 12-м, на котором можно доехать и непосредственно до станции Крюково (спуститься с остановки «МЦД Крюково» прямо на станцию), и в старую часть города.

С закрытием трех маршрутов высвободятся обслуживающие их автобусы — их перенаправят на новые удлиненные маршруты, сообщили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе». То есть, автобусов 10, 12 и 23 станет больше. В старом городе их маршруты менять не планируется.

Кроме того, с открытием новой остановки на эстакаде и перенаправлением туда ряда маршрутов освобождается место на Крюковской площади — и для отстоя автобусов, и для парковки машин. Строится и перспективна отстойно-разворотная площадка для автобусов (а в будущем, как обещают, для электробусов) на улице Панфилова (позади Крюковского рынка).

На остановке «МЦД Крюково» на эстакаде будут останавливаться автобусы 1, 10, 12, 15, 19, 23, 25, 32 (последний только в сторону старого города). Моделированием транспортных потоков и изменением маршрутов занимается департамент транспорта. Как просчитывали дорожную ситуацию на Крюковской эстакаде (новом мосту) после введения автобусных остановок, пока неизвестно. Заторы на новом мосту нередки.