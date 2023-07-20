Изменения и отмены автобусных маршрутов планируют после открытия на эстакаде остановки «МЦД Крюково». Вот что ждет пассажиров 20.07.2023 ZELENOGRAD.RU

В связи с запуском МЦД-3 и завершением реконструкции станции Крюково запланированы изменения в схемах движения зеленоградских автобусных маршрутов. 5-й, 17-й и 22-й, которые ходят в новом городе, закроют. А три других поднимут на Крюковскую эстакаду и продлят из старого города в 14, 16 и 17 микрорайоны.

Как сообщил «Зеленоград.ру» источник в департаменте транспорта, такие изменения планируются после запуска МЦД, примерно 19 августа. К этому времени должны открыть автобусную остановку на Крюковской эстакаде — выход на неё будет из вокзала над станцией Крюково. Там будут останавливаться автобусы 10, 12 и 23, которые сейчас ходят в старом городе до станции Крюково. Остановка будет называться «МЦД Крюково».

Автобус 10 после заезда в старом городе на Крюковскую площадь пойдет по Крюковской эстакаде в новый город, через Панфиловский проспект, улицу Андреевка в 16-й микрорайон.

Автобус 12 без заезда на Крюковскую площадь пойдет по Панфиловскому проспекту, улице Каменка, Георгиевскому проспекту, улице Андреевка в 17-й микрорайон.

Автобус 23 без заезда на Крюковскую площадь пойдет по Панфиловскому проспекту, улицам Андреевка, Михайловка в 14-й микрорайон.

Автобус 1 также будет ездить иначе. В старом городе он пойдет вместо Московского проспекта и улицы Юности по Савелкинскому проезду и Центральному проспекту. Так же недавно изменили маршрут 400-го автобуса. Далее «единица» проследует по Панфиловскому проспекту без заезда на Крюковскую площадь в новый город с остановкой на Крюковской эстакаде.

Закрываемые маршруты 5, 17, 22 таким образом становятся частью удлиненных, создается сеть диагональных маршрутов через весь город. Например, из 17-го микрорайона вместо 22-го автобуса пассажиры поедут на 12-м, на котором можно доехать и непосредственно до станции Крюково (спуститься с остановки «МЦД Крюково» прямо на станцию), и в старую часть города.

С закрытием трех маршрутов высвободятся обслуживающие их автобусы — их перенаправят на новые удлиненные маршруты, сообщили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе». То есть, автобусов 10, 12 и 23 станет больше. В старом городе их маршруты менять не планируется.

Кроме того, с открытием новой остановки на эстакаде и перенаправлением туда ряда маршрутов освобождается место на Крюковской площади — и для отстоя автобусов, и для парковки машин. Строится и перспективна отстойно-разворотная площадка для автобусов (а в будущем, как обещают, для электробусов) на улице Панфилова (позади Крюковского рынка).

На остановке «МЦД Крюково» на эстакаде будут останавливаться автобусы 1, 10, 12, 15, 19, 23, 25, 32 (последний только в сторону старого города). Моделированием транспортных потоков и изменением маршрутов занимается департамент транспорта. Как просчитывали дорожную ситуацию на Крюковской эстакаде (новом мосту) после введения автобусных остановок, пока неизвестно. Заторы на новом мосту нередки.

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общественный транспорт, автобусы, автобус 22, автобус 5, автобус 17, автобус 12, автобус 1
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