Из вокзала

В новом вокзале два павильона, из которых пассажиры выходят на платформы к поездам. Павильон №1 расположен со стороны Крюковской площади (старого города), павильон №2 — со стороны Привокзальной площади (нового города). Остановки на мосту находятся фактически над павильоном №2, то есть со стороны нового города. Подняться к ним из здания вокзала можно будет из обоих павильонов. Проход к остановкам от платформ — через турникеты, то есть пассажирам надо будет валидировать проездные на выходе, чтобы попасть на мост.

Таким образом, транзитного бесплатного прохода через вокзал между улицей и остановками на эстакаде не будет. Но можно попасть к ним и с улицы.