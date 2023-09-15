На Крюковскую эстакаду перенесут остановки ряда автобусов после достройки нового вокзала станции Крюково со стороны нового города. Пассажирам придется подниматься и спускаться на улицу или к платформам. Рассказываем, как это будет организовано.
В новом вокзале два павильона, из которых пассажиры выходят на платформы к поездам. Павильон №1 расположен со стороны Крюковской площади (старого города), павильон №2 — со стороны Привокзальной площади (нового города). Остановки на мосту находятся фактически над павильоном №2, то есть со стороны нового города. Подняться к ним из здания вокзала можно будет из обоих павильонов. Проход к остановкам от платформ — через турникеты, то есть пассажирам надо будет валидировать проездные на выходе, чтобы попасть на мост.
Таким образом, транзитного бесплатного прохода через вокзал между улицей и остановками на эстакаде не будет. Но можно попасть к ним и с улицы.
С улицы, минуя вход через турникеты, подняться на эстакаду можно будет по лестнице и на лифте. Но только со стороны нового города — на Крюковской площади такой отдельный вход не построят. Идущим со стороны старого города придется перейти на другую сторону станции по транзитному пешеходному тоннелю.
Выйти к остановкам и перейти с одной стороны эстакады на другую можно будет по пешеходной галерее, расположенной под мостом. Сейчас строят отдельный вход в галерею, с эскалатором.
Завершить реконструкцию станции и открыть остановки на эстакаде, по словам компании "1520", которая занимается интеграцией остановок в вокзальный комплекс, планируется в октябре-ноябре.
Проект строительства двух лестниц, ведущих с Крюковской эстакады на Крюковскую площадь, существует. Эти спуски запланированы в другом проекте — развития территории, прилегающей к МЦД, — с неопределенным сроком реализации. Сейчас, при завершении реконструкции станции Крюково, эти лестницы делать не будут. Да и к проекту есть вопросы. Во-первых, по лестнице подниматься на мост довольно долго, а маломобильным людям вообще тяжело. Во-вторых, лестницы расположены достаточно далеко от остановок на эстакаде, а об устройстве тротуара на мосту пока информации не было.
Остановки поднимают с земли на автомобильный мост, чтобы улучшить связь между старым и новым городом и обеспечить подвоз пассажиров к станции МЦД Крюково — так объясняет это решение департамент транспорта.