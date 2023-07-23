На прошлой неделе об изменениях маршрутов 1, 5, 10, 12, 22, 17, 23 стало известно неофициально. Теперь появились объяснения департамента транспорта. Цель задуманных ими изменений — улучшить связь между старым и новым городом и обеспечить подвоз к МЦД, запуск которой запланирован на середину августа.

Такая возможность появится благодаря двум ключевым изменениям. В-первых, новым остановкам на Крюковской эстакаде — она будет называться «МЦД Крюково». С неё будет спуск прямо к железнодорожным платформам. Эта остановка появится у маршрутов 15, 19, 25, 32. Во-вторых, объединению маршрутов, которые сейчас ходят либо только в старом городе, либо только в новом. Рассказываем подробно об изменения на каждом маршруте.