На прошлой неделе об изменениях маршрутов 1, 5, 10, 12, 22, 17, 23 стало известно неофициально. Теперь появились объяснения департамента транспорта. Цель задуманных ими изменений — улучшить связь между старым и новым городом и обеспечить подвоз к МЦД, запуск которой запланирован на середину августа.
Такая возможность появится благодаря двум ключевым изменениям. В-первых, новым остановкам на Крюковской эстакаде — она будет называться «МЦД Крюково». С неё будет спуск прямо к железнодорожным платформам. Эта остановка появится у маршрутов 15, 19, 25, 32. Во-вторых, объединению маршрутов, которые сейчас ходят либо только в старом городе, либо только в новом. Рассказываем подробно об изменения на каждом маршруте.
- в обе стороны автобус пойдет по Центральному проспекту и Савёлкинскому проезду вместо улицы Юности. Специалисты считают, что пассажирам удобнее, когда маршрут идет в обе стороны по одной трассе
- появится связь Центрального проспект с Восточной зоной в обе стороны
- связь улицы Юности с Панфиловским проспектом сохраняется маршрутами 10 и 12, которые будут ходить чаще
- остановка на Крюковской площади в оба направления заменяется остановкой «МЦД Крюково» — время в пути в каждом направлении сократится на шесть минут
- следует по Панфиловскому проспекту без заезда на Новокрюковскую улицу для более быстрого подвоза жителей 16-го микрорайона к МЦД
- автобусы будут ходить чаще (интервал 18 минут вместо 20)
- время в пути сократится на пять минут
- будут введены остановки «МЦД Крюково» для удобной пересадки на МЦД
- в сторону нового города маршруты 5 и 15 будут останавливаться на одной остановке, что уменьшит вдвое время ожидания для пассажиров, едущих в 16-й микрорайон
- маршрут 10 следует с заездом на Крюковскую площадь — сохраняется ее связь с улицей Юности (3 и 5-й микрорайоны)
- у жителей 16-го микрорайона появится беспересадочная связь с горбольницей, 7-м микрорайоном и улицей Юности
- связи вдоль старой трассы маршрута 5 внутри района Крюково продолжат обеспечиваться маршрутом 400т
- следует по Панфиловскому проспекту без заезда на Новокрюковскую улицу для быстрого подвоза жителей 17 микрорайона к МЦД
- автобусы будут ходить чаще (интервал 12 минут вместо 18 минут)
- время в пути сократится на пять минут
- будут введены остановки «МЦД Крюково» для удобной пересадки на МЦД
- в сторону старого города маршруты 1, 10, 12, 15, 23, 25 будут останавливаться на одной остановке, что уменьшит время ожидания в три раза
- маршрут 12 двухсторонний в 17-м микрорайоне (движения по одним и тем же улицам для удобства ориентирования)
- у жителей 16, 17, 20-й микрорайонов появится беспересадочная связь с улицей Юности (3 и 5-й микрорайоны)
- следует от 14 микрорайона по улицам Михайловка, Андреевка, Панфиловскому проспекту без заезда на Новокрюковскую улицу для более быстрого подвоза с улицы Андреевка к МЦД, далее по трассе маршрута 23
- в сторону 14-го микрорайона маршруты 1, 19, 23 будут останавливаться на одной остановке, что уменьшит время ожидания для пассажиров в полтора раза
- автобусы будут ходить чаще (12 минут вместо 19 минут)
- время в пути сократится на три минуты
- будут введены остановки «МЦД Крюково» для удобной пересадки на МЦД
- у жителей 14 и 15-го микрорайонов появится беспересадочная связь с улицей Конструктора Гуськова (Северная и Западная промзоны)
- связи вдоль старой трассы маршрута 17 внутри района Крюково продолжат обеспечиваться маршрутом 20
Департамент транспорта просит высказать мнения о планируемых изменениях, а также о других проблемах и необходимых улучшениях общественного транспорта в Зеленограде. Для этого заполните эту форму