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Зачем меняют семь автобусных маршрутов в Зеленограде — объясняет департамент транспорта. И спрашивает ваше мнение 23.07.2023 ZELENOGRAD.RU

На прошлой неделе об изменениях маршрутов 1, 5, 10, 12, 22, 17, 23 стало известно неофициально. Теперь появились объяснения департамента транспорта. Цель задуманных ими изменений — улучшить связь между старым и новым городом и обеспечить подвоз к МЦД, запуск которой запланирован на середину августа.

Такая возможность появится благодаря двум ключевым изменениям. В-первых, новым остановкам на Крюковской эстакаде — она будет называться «МЦД Крюково». С неё будет спуск прямо к железнодорожным платформам. Эта остановка появится у маршрутов 15, 19, 25, 32. Во-вторых, объединению маршрутов, которые сейчас ходят либо только в старом городе, либо только в новом. Рассказываем подробно об изменения на каждом маршруте.

Маршрут 1 — изменение трассы

  • в обе стороны автобус пойдет по Центральному проспекту и Савёлкинскому проезду вместо улицы Юности. Специалисты считают, что пассажирам удобнее, когда маршрут идет в обе стороны по одной трассе
  • появится связь Центрального проспект с Восточной зоной в обе стороны
  • связь улицы Юности с Панфиловским проспектом сохраняется маршрутами 10 и 12, которые будут ходить чаще
  • остановка на Крюковской площади в оба направления заменяется остановкой «МЦД Крюково» — время в пути в каждом направлении сократится на шесть минут

Маршруты 5 и 10 — объединение под номером 10

  • следует по Панфиловскому проспекту без заезда на Новокрюковскую улицу для более быстрого подвоза жителей 16-го микрорайона к МЦД
  • автобусы будут ходить чаще (интервал 18 минут вместо 20)
  • время в пути сократится на пять минут
  • будут введены остановки «МЦД Крюково» для удобной пересадки на МЦД
  • в сторону нового города маршруты 5 и 15 будут останавливаться на одной остановке, что уменьшит вдвое время ожидания для пассажиров, едущих в 16-й микрорайон
  • маршрут 10 следует с заездом на Крюковскую площадь — сохраняется ее связь с улицей Юности (3 и 5-й микрорайоны)
  • у жителей 16-го микрорайона появится беспересадочная связь с горбольницей, 7-м микрорайоном и улицей Юности
  • связи вдоль старой трассы маршрута 5 внутри района Крюково продолжат обеспечиваться маршрутом 400т

Маршруты 12 и 22 — объединение под номером 12

  • следует по Панфиловскому проспекту без заезда на Новокрюковскую улицу для быстрого подвоза жителей 17 микрорайона к МЦД
  • автобусы будут ходить чаще (интервал 12 минут вместо 18 минут)
  • время в пути сократится на пять минут
  • будут введены остановки «МЦД Крюково» для удобной пересадки на МЦД
  • в сторону старого города маршруты 1, 10, 12, 15, 23, 25 будут останавливаться на одной остановке, что уменьшит время ожидания в три раза
  • маршрут 12 двухсторонний в 17-м микрорайоне (движения по одним и тем же улицам для удобства ориентирования)
  • у жителей 16, 17, 20-й микрорайонов появится беспересадочная связь с улицей Юности (3 и 5-й микрорайоны)

Маршруты 17 и 23 — объединение под номером 23

  • следует от 14 микрорайона по улицам Михайловка, Андреевка, Панфиловскому проспекту без заезда на Новокрюковскую улицу для более быстрого подвоза с улицы Андреевка к МЦД, далее по трассе маршрута 23
  • в сторону 14-го микрорайона маршруты 1, 19, 23 будут останавливаться на одной остановке, что уменьшит время ожидания для пассажиров в полтора раза
  • автобусы будут ходить чаще (12 минут вместо 19 минут)
  • время в пути сократится на три минуты
  • будут введены остановки «МЦД Крюково» для удобной пересадки на МЦД
  • у жителей 14 и 15-го микрорайонов появится беспересадочная связь с улицей Конструктора Гуськова (Северная и Западная промзоны)
  • связи вдоль старой трассы маршрута 17 внутри района Крюково продолжат обеспечиваться маршрутом 20

Нужно ваше мнение

Департамент транспорта просит высказать мнения о планируемых изменениях, а также о других проблемах и необходимых улучшениях общественного транспорта в Зеленограде. Для этого заполните эту форму

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Обсуждение
fominaea73@mail.ru
10 часов назад
Остановка на эстакаде - а что, правила дорожного движения стали разрешать остановку транспорта на эстакаде? Или ПДД не для всех написан? Какого размера должно быть место ожидания пассажирами, высадившимися с электричек, автобуса? Куда они все поместятся? Зачем людям, которым не надо на МЦД, остановка на эстакаде? Чтобы пройти до ТЦ Арбатский, нужно будет проходить через этот самый вокзал? Зачем отменять маршруты 5 и 17? С их отменой ухудшится транспортное обеспечение жителей 14 и 15 микрорайонов. Будет сложнее попасть во взрослую, да и в детскую поликлиники и на новокрюковскую улицу. Автобус 20 маршрута ходит редко, а 400Т всегда набит битком, особенно идущий из Москвы вечером. Поймите наконец, что МЦД нужно не всем и не всегда. Не надо портить то, что хорошо работает. Перемены ради перемен никому не нужны. Отмените два нужных проверенных временем маршрута, зато через эстакаду будет ехать куча автобусов, дублирующих маршруты друг друга. Зачем это делать?
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