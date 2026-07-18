Избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Ульянова от партии «Коммунисты России» кандидатом в депутаты Государственной думы по Ховринскому одномандатному округу №206, в который входит Зеленоград.
Это уже третья подряд избирательная кампания, в которой Ульянов участвует в выборах вместе с кандидатом КПРФ Иваном Ульянченко. По открытым данным, Сергея Ульянова с Зеленоградом ничего не связывает.
В КПРФ неоднократно называли «Коммунистов России» партией-спойлером. Под этим подразумевается выдвижение кандидатов, которые могут вводить избирателей в заблуждение за счёт сходства названия партии, её символики или фамилий кандидатов. Сами «Коммунисты России» подобные обвинения отвергают.
На выборах в Государственную думу 2021 года от Зеленограда баллотировались сразу три кандидата с похожими фамилиями: Иван Ульянченко от КПРФ, Сергей Ульянов от «Партии пенсионеров» и Илья Ульянов от партии «Коммунисты России».
В 2024 году Сергей Ульянов уже представлял «Коммунистов России» в Зеленограде на выборах в Московскую городскую думу. Он получил 6896 голосов (9%). Иван Ульянченко тогда набрал 11%.
Теперь Сергей Ульянов вновь зарегистрирован кандидатом по округу, где от КПРФ снова баллотируется Иван Ульянченко.
Сергею Ульянову 42 года. В 2001 году окончил Богородскую школу, с 2002 по 2004 год проходил службу в армии, а в 2007 году окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики.
Сейчас он живёт в Дубне Московской области и зарегистрирован как самозанятый. Чем именно он занимается, в открытых источниках не указано.
Согласно сведениям о доходах, представленным в Мосгоризбирком, в 2024 году Сергей Ульянов получил 400,1 тысячи рублей. Источниками дохода указаны филиал АО «Мособлгаз» «Север», Объединённый институт ядерных исследований в Дубне и отделение Социального фонда России по Москве и Московской области.
Указанные в сведениях о кандидате страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» после кампании 2024 года не обновлялись. Поэтому по соцсетям сложно понять, какие темы Сергей Ульянов считает приоритетными в нынешней кампании и как намерен работать с избирателями округа.
Единственной заметной публичной инициативой Сергея Ульянова во время кампании в Мосгордуму стала идея провести в Зеленограде Международный инновационный форум. В качестве одного из его участников кандидат предложил пригласить Илона Маска.
Ульянов объяснял инициативу необходимостью развития отечественной микроэлектроники в условиях санкций и начал сбор подписей в её поддержку, рассчитывая собрать более десяти тысяч подписей. После завершения кампании эта инициатива публично больше не упоминалась.
«Зеленоград.ру» уже рассказывал о большинстве зарегистрированных кандидатов по округу:
- от «Единой России» баллотируется политолог Александр Асафов
- от КПРФ — бывший глава Андреевки Иван Ульянченко
- от «Новых людей» — предприниматель Сергей Чвыров
- от «Яблока» — советник Григория Явлинского Виктор Коган-Ясный
- от ЛДПР — бывший глава Сходни и Фирсановки Валентин Орионов
- от «Справедливой России» — муниципальный депутат Виктория Алейникова
После регистрации кандидаты получили право официально вести предвыборную агитацию — проводить встречи с избирателями, распространять агитационные материалы и участвовать в дебатах.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы пройдёт с 18 по 20 сентября.