Третий раз подряд участвует в выборах одновременно с Ульянченко

На выборах в Государственную думу 2021 года от Зеленограда баллотировались сразу три кандидата с похожими фамилиями: Иван Ульянченко от КПРФ, Сергей Ульянов от «Партии пенсионеров» и Илья Ульянов от партии «Коммунисты России».

В 2024 году Сергей Ульянов уже представлял «Коммунистов России» в Зеленограде на выборах в Московскую городскую думу. Он получил 6896 голосов (9%). Иван Ульянченко тогда набрал 11%.

Теперь Сергей Ульянов вновь зарегистрирован кандидатом по округу, где от КПРФ снова баллотируется Иван Ульянченко.