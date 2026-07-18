Против кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Ульянченко снова выставили человека с похожей фамилией от партии с похожим названием 18.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Ульянова от партии «Коммунисты России» кандидатом в депутаты Государственной думы по Ховринскому одномандатному округу №206, в который входит Зеленоград.

Это уже третья подряд избирательная кампания, в которой Ульянов участвует в выборах вместе с кандидатом КПРФ Иваном Ульянченко. По открытым данным, Сергея Ульянова с Зеленоградом ничего не связывает.

В КПРФ неоднократно называли «Коммунистов России» партией-спойлером. Под этим подразумевается выдвижение кандидатов, которые могут вводить избирателей в заблуждение за счёт сходства названия партии, её символики или фамилий кандидатов. Сами «Коммунисты России» подобные обвинения отвергают.

Третий раз подряд участвует в выборах одновременно с Ульянченко

На выборах в Государственную думу 2021 года от Зеленограда баллотировались сразу три кандидата с похожими фамилиями: Иван Ульянченко от КПРФ, Сергей Ульянов от «Партии пенсионеров» и Илья Ульянов от партии «Коммунисты России».

В 2024 году Сергей Ульянов уже представлял «Коммунистов России» в Зеленограде на выборах в Московскую городскую думу. Он получил 6896 голосов (9%). Иван Ульянченко тогда набрал 11%.

Теперь Сергей Ульянов вновь зарегистрирован кандидатом по округу, где от КПРФ снова баллотируется Иван Ульянченко.

Живёт в Дубне, связи с Зеленоградом не прослеживается

Сергею Ульянову 42 года. В 2001 году окончил Богородскую школу, с 2002 по 2004 год проходил службу в армии, а в 2007 году окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики.

Сейчас он живёт в Дубне Московской области и зарегистрирован как самозанятый. Чем именно он занимается, в открытых источниках не указано.

Согласно сведениям о доходах, представленным в Мосгоризбирком, в 2024 году Сергей Ульянов получил 400,1 тысячи рублей. Источниками дохода указаны филиал АО «Мособлгаз» «Север», Объединённый институт ядерных исследований в Дубне и отделение Социального фонда России по Москве и Московской области.

Указанные в сведениях о кандидате страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» после кампании 2024 года не обновлялись. Поэтому по соцсетям сложно понять, какие темы Сергей Ульянов считает приоритетными в нынешней кампании и как намерен работать с избирателями округа.

Единственная заметная инициатива — форум с Илоном Маском

Единственной заметной публичной инициативой Сергея Ульянова во время кампании в Мосгордуму стала идея провести в Зеленограде Международный инновационный форум. В качестве одного из его участников кандидат предложил пригласить Илона Маска.

Ульянов объяснял инициативу необходимостью развития отечественной микроэлектроники в условиях санкций и начал сбор подписей в её поддержку, рассчитывая собрать более десяти тысяч подписей. После завершения кампании эта инициатива публично больше не упоминалась.

Другие кандидаты

«Зеленоград.ру» уже рассказывал о большинстве зарегистрированных кандидатов по округу:

После регистрации кандидаты получили право официально вести предвыборную агитацию — проводить встречи с избирателями, распространять агитационные материалы и участвовать в дебатах.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы пройдёт с 18 по 20 сентября.

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Метки:
выборы, ульянов сергей
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