Двадцать лет в партии и помощник депутата Хованской

В «Справедливой России» Алейникова состоит с 2006 года. С 2008 по 2012 год она была депутатом муниципального собрания Строгино, затем возглавляла местное отделение партии в этом районе, а с 2018 года — в Бескудниковском. С 2016 года работает помощником депутата Государственной думы Галины Хованской и вместе с ней ведёт приём жителей. Хованская, к слову, тоже участвует в нынешних выборах — по соседнему Ленинградскому округу.

С 2022 года Алейникова — депутат Совета депутатов Западного Дегунино и председатель первичного отделения партии в этом районе. С 2024 года она возглавляет Совет местного отделения «Справедливой России» в Северном административном округе Москвы и входит в совет регионального отделения партии. Как депутат она занимается вопросами экологии и озеленения, ЖКХ и благоустройства, помогает приютам для бездомных животных.

Нынешняя кампания стала для Алейниковой уже седьмой. Она дважды баллотировалась в Госдуму — в 2016 и 2021 годах, но избрана не была. В 2024 году участвовала в выборах в Мосгордуму по 6 округу, где получила 11 862 голоса (14,86%) и заняла второе место после кандидата от «Единой России».