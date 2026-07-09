«Справедливая Россия — За правду» выдвинула по 206-му округу муниципального депутата Викторию Алейникову, «Зелёные» — Анну Буглаеву, участницу экологического движения «РазДельный Сбор». Обеих связывает тема экологии: Алейникова выступает за сохранение зелёных зон в своём районе и предлагала меры по раздельному сбору мусора, а для Буглаевой переработка отходов фактически стала профессией.
Кандидатки прежде не появлялись в нашем округе: вся политическая карьера Алейниковой связана с Западным Дегунино и Бескудниковским районом на севере Москвы, а Буглаевой — с Домодедово. Обеим предстоит объяснить избирателям округа, почему они пришли именно сюда.
Экономист, который стал репетитором и депутатом
Алейниковой 46 лет, родилась и выросла в Москве. В 2003 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». После этого работала в банковской сфере, интернет-маркетологом на мебельном производстве, в 2017 году — специалистом в администрации района Щукино.
С 2022 года Алейникова преподаёт в международной школе математики и программирования. Эта работа указана в её биографии, опубликованной во время муниципальной кампании 2022 года, а также в декларации о доходах, поданной на выборах в Мосгордуму в 2024 году. Те же сведения о месте работы приведены и в карточке кандидата, опубликованной в ходе нынешней кампании.
Двадцать лет в партии и помощник депутата Хованской
В «Справедливой России» Алейникова состоит с 2006 года. С 2008 по 2012 год она была депутатом муниципального собрания Строгино, затем возглавляла местное отделение партии в этом районе, а с 2018 года — в Бескудниковском. С 2016 года работает помощником депутата Государственной думы Галины Хованской и вместе с ней ведёт приём жителей. Хованская, к слову, тоже участвует в нынешних выборах — по соседнему Ленинградскому округу.
С 2022 года Алейникова — депутат Совета депутатов Западного Дегунино и председатель первичного отделения партии в этом районе. С 2024 года она возглавляет Совет местного отделения «Справедливой России» в Северном административном округе Москвы и входит в совет регионального отделения партии. Как депутат она занимается вопросами экологии и озеленения, ЖКХ и благоустройства, помогает приютам для бездомных животных.
Нынешняя кампания стала для Алейниковой уже седьмой. Она дважды баллотировалась в Госдуму — в 2016 и 2021 годах, но избрана не была. В 2024 году участвовала в выборах в Мосгордуму по 6 округу, где получила 11 862 голоса (14,86%) и заняла второе место после кандидата от «Единой России».
От логистического центра до раздельного сбора мусора
Как муниципальный депутат Алейникова занималась различными городскими вопросами. Была одним из организаторов митинга против строительства грузового терминально-логистического центра (ТЛЦ) в районе — по ее обращению провели проверку опасных грузов в цистернах на территории объекта. В 2019 году добивалась пересмотра планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Селигерская» и изменений, связанных с его строительством, — по ее словам, проблема не решена до сих пор. Собирала подписи против завышенных платежей за отопление, добилась ответа по обращению, но перерасчеты, как она сама отмечает, снова начали приходить жителям.
В феврале 2025 года выступала на круглом столе в Московской городской Думе с предложениями по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО): увеличить число контейнеров и точек приема вторсырья в шаговой доступности, ввести скидки на оплату ЖКХ за участие в сортировке мусора и установить фандоматы — автоматы для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок с денежным вознаграждением. В пример приводила свой район: точку приема новогодних елок на переработку сократили с двух до одной, и путь до нее пешком вырос с восьми до тридцати минут.
На посту депутата в целом выступает за сохранение и увеличение зеленых зон, против точечной застройки без школ, садов и поликлиник, а также против расширения дорог и грузового транзита у жилых домов.
Журналист и экологический активист из Домодедова
Партия «Зелёные» выдвинула Анну Буглаеву кандидатом по 206 округу на предвыборном съезде 5 июля. До этого момента Буглаева не участвовала в выборах и не была публичной политической фигурой — ни в качестве кандидата, ни в качестве члена партии, судя по открытым источникам.
Раздельный сбор и волонтёрство вместо предвыборных заявлений
Публичная деятельность Буглаевой почти целиком связана с экологией и волонтёрством, а не с политикой. Работая в газете, она руководила экологическим проектом редакции «Зелёный „Призыв“», в рамках которого проводились акции «Стихийная уборка», «Чисто по-домодедовски», «Неделя макулатуры», «Электровесна» и другие.
Во время пандемии она была волонтёром движения «Мы вместе», доставляла лекарства и продукты пожилым людям и многодетным семьям. Тогда же предложенная ею акция «Книгу — в каждый дом» для жителей старше 65 лет позже превратилась в постоянный проект «Старым книгам — новую жизнь».
Помимо домодедовских инициатив, Буглаева пишет для движения «РазДельный Сбор» — крупного проекта по раздельному сбору отходов в Москве и области. Среди её материалов — статьи о переработке ПЭТ-бутылок, текстиля и бытовой техники, о компостировании листвы.
Список кандидатов сформирован
После выдвижения Алейниковой и Буглаевой список кандидатов по округу окончательно сформировался.
- От «Единой России» баллотируется политолог Александр Асафов,
- от КПРФ — бывший глава Андреевки Иван Ульянченко,
- от ЛДПР — юрист Валентин Орионов,
- от «Яблока» — советник Григория Явлинского Виктор Коган-Ясный,
- от «Новых людей» — предприниматель Сергей Чвыров.
Приём документов на регистрацию кандидатов в Мосгоризбирком продлится до 11 июля. После регистрации станут доступны официальные сведения об образовании, месте работы, доходах и имуществе каждого кандидата. Голосование пройдёт три дня, с 18 по 20 сентября.