Ивану Ульянченко 40 лет, у него два высших образования, он возглавляет местное отделение КПРФ. Шесть лет он был депутатом Андреевки, а с 2018 по 2019 годы возглавлял это поселение рядом с Зеленоградом. Ранее он уже участвовал в выборах в Мосгордуму и Госдуму.

На прошлых выборах в Госдуму Ульянченко занял второе место после Ирины Белых из «Единой России», набрав около 53 тысяч голосов. После той кампании Ульянченко говорил «Зеленоград.ру», что продолжит заниматься общественной деятельностью.

В последний год Ульянченко занимался кампанией против появления платных парковок в Зеленограде. Он фактически возглавил протест, организовав митинги и собрав несколько тысяч подписей. С какой программой он пойдёт на эти выборы, пока неизвестно.

От «Единой России» от Зеленограда на выборы пойдёт Александр Асафов. Кандидаты от других партий пока неизвестны.

Выборы депутатов Госдумы нового созыва назначены на 20 сентября 2026 года.