Ирина Белых, которая трижды становилась депутатом от нашего города, на этот раз пойдёт не по округу, а по московскому партийному списку. Кандидатом по 206-му округу «Единая Россия» сделала политолога Александра Асафова.
Белых из Думы не уходит. В московском списке «Единой России» она идёт второй — такое место почти наверняка позволит сохранить мандат. Но сам округ получит от правящей партии нового кандидата.
О том, что Белых передаст округ Асафову, «Зеленоград.ру» писал ещё в феврале. Тогда это были планы со ссылкой на источники. Теперь они официально подтверждены.
Белых: 13 лет в Думе
Ирина Белых — депутат Госдумы с 2013 года: сначала получила вакантный мандат, затем дважды переизбиралась по нашему округу — в 2016 и 2021 годах.
Детство она провела в Зеленограде: семья жила в корпусе 619, отец работал на «Микроне» и «Ангстреме». Около 20 лет Белых проработала в московских школах учителем и завучем, и это, судя по всему, определило её думскую специализацию: с сентября 2024 года она возглавляет комитет по просвещению.
В Думе Белых связывают прежде всего с московской повесткой. Она поддерживала ключевые для мэрии законы — о реновации и комплексном развитии территорий. СМИ писали, что её продвижение в Думу в своё время поддерживала мэрия.
На прошлых выборах в 2021 году Белых победила в округе с 92 тысячами голосов — около 38%. Второе место тогда занял коммунист Иван Ульянченко с 52 тысячами голосов.
Александр Асафов — московский политолог и обозреватель радиостанции «Говорит Москва». Он входит в Общественную палату Москвы и Общественную палату России, ведёт занятия на факультете государственного управления МГУ.
В Москве он чаще всего выступает как комментатор выборов. Он работает в общественном штабе наблюдателей и публично отстаивает надёжность московской избирательной системы, включая электронное голосование.
Асафов вырос рядом с Зеленоградом — учился в школе в Ржавках. Но до этой кампании он не был широко заметен в местной политике. В Зеленограде он появился в феврале, когда по почтовым ящикам разложили листовки с поздравлением от его имени к 23 февраля.
С тех пор он стал постоянным героем публикаций местных органов власти, высказываясь обо всём на свете: от воспитания детей до речных трамвайчиков. Асафов также начал активно проводить встречи в Зеленограде — фактически начав избирательную кампанию до официального старта.
Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Но содержательной повестки кампании пока не видно.
Непонятно, с чем кандидаты от партии власти выйдут к жителям, когда кампания начнётся официально. Главные ожидания горожан сейчас связаны с темой, которая находится не во власти будущих депутатов. Поэтому кампания рискует пройти почти бесшумно — не потому что ничего не происходит, а потому что кандидатам пока нечего сказать людям.