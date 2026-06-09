Белых: 13 лет в Думе

Ирина Белых — депутат Госдумы с 2013 года: сначала получила вакантный мандат, затем дважды переизбиралась по нашему округу — в 2016 и 2021 годах.



Детство она провела в Зеленограде: семья жила в корпусе 619, отец работал на «Микроне» и «Ангстреме». Около 20 лет Белых проработала в московских школах учителем и завучем, и это, судя по всему, определило её думскую специализацию: с сентября 2024 года она возглавляет комитет по просвещению.



В Думе Белых связывают прежде всего с московской повесткой. Она поддерживала ключевые для мэрии законы — о реновации и комплексном развитии территорий. СМИ писали, что её продвижение в Думу в своё время поддерживала мэрия.



На прошлых выборах в 2021 году Белых победила в округе с 92 тысячами голосов — около 38%. Второе место тогда занял коммунист Иван Ульянченко с 52 тысячами голосов.