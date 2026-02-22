Об этом сообщил канал «Мосгордума 2024», пишущий о московской политике. Сам Асафов подтвердил редакции этого канала, что собирается участвовать в праймериз «Единой России».

Кроме того, по почтовым ящикам в Зеленограде раскидали листовки с поздравлением от имени Асафова с 23 февраля. В тексте ничего про выборы не сказано, но такие же листовки от имени других потенциальных кандидатов «Единой России» появились в других округах Москвы.

Это похоже на начало избирательной кампании: кандидата уже показывают избирателям, а внутрипартийная конкуренция — скорее формальность.