Кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму по Ховринскому округу, в который входит и Зеленоград, может стать политолог Александр Асафов.
Об этом сообщил канал «Мосгордума 2024», пишущий о московской политике. Сам Асафов подтвердил редакции этого канала, что собирается участвовать в праймериз «Единой России».
Кроме того, по почтовым ящикам в Зеленограде раскидали листовки с поздравлением от имени Асафова с 23 февраля. В тексте ничего про выборы не сказано, но такие же листовки от имени других потенциальных кандидатов «Единой России» появились в других округах Москвы.
Это похоже на начало избирательной кампании: кандидата уже показывают избирателям, а внутрипартийная конкуренция — скорее формальность.
Александр Асафов — член Общественной палаты РФ, ведущий радиостанции «Говорит Москва». В Общественной палате Москвы он занимает пост первого зампреда комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю.
Действующий зеленоградский депутат Ирина Белых, возможно, снова будет баллотироваться в Госдуму, но не по одномандатному округу, а по партийному списку «Единой России», рассказал «Зеленоград.ру» источник, знакомый с избирательными раскладами. Белых занимает должность депутата с 2013 года.
У оппозиционных партий пока нет ясности. По КПРФ в разговорах фигурирует Иван Ульянченко: он уже участвовал в прежних кампаниях. Сам он называет себя пока «кандидатом в кандидаты» и предлагает дождаться партийной конференции.
Голосование на выборах в Госдуму состоится в сентябре 2026 года.