Кандидатом в депутаты по Ховринскому избирательному округу №206 выдвинут Валентин Орионов. Округ охватывает весь Зеленоград, а также несколько районов на северо-западе Москвы. Ни в одном из них Орионов прежде не баллотировался и, судя по открытым источникам, никогда не жил. Редакция «Зеленоград.ру» изучила биографию кандидата.

Юрист с опытом помощника депутата

Орионову сейчас 44 года, родился в Майкопе, живёт в Москве. Окончил два вуза: в 2008 году — Институт мировых цивилизаций, основанный Владимиром Жириновским, в 2010-м — Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина.

По данным деклараций ЦИК, в 2013 году Орионов уже работал помощником депутата Госдумы. К 2016 году он перешёл в подмосковную общественную организацию «За единое Подмосковье», где занимал пост заместителя председателя исполкома, затем там же числился юристом.

Весной 2020 года его имя фигурирует как начальник территориального управления микрорайонов Сходня-Фирсановка в Химках: он участвовал в организации доставки продуктовых наборов пожилым жителям во время пандемии. В 2022 году этот пост занимал уже другой человек.

Сейчас Орионов снова работает помощником депутата Госдумы — у кого именно, в открытых источниках не указано.

Десять выдвижений, ни одной победы

На различных выборах Орионов баллотируется с 2013 года. На первых выборах ему отказали в регистрации в совет депутатов городского округа Щербинка. В 2016-м шёл в Московскую областную думу. В 2017-м выдвигался сразу в четырёх округах: в марте — в Люберцах, в сентябре одновременно в трёх муниципальных советах Москвы — Марьино, Рязанский и Печатники. В 2019-м баллотировался в Совет депутатов в Котельниках, в 2022-м — в Марьиной Роще, в 2023-м — во Внуковском.

Ни в одной из кампаний Орионов мандата не получил. На выборах в Московскую городскую думу 2024 года по районам Строгино и Щукино он набрал 6,5% голосов и занял четвёртое место из девяти кандидатов.

Таким образом, за десять лет Орионов сменил девять округов в разных частях Москвы и Подмосковья.

Программа: общие тезисы и список проблем

Объявление о выдвижении Орионов опубликовал в соцсетях, в том числе и в собственном телеграм-канале «ГлаС Орионова». Пост собрал преимущественно негативные реакции подписчиков. Аудитория канала — около ста человек.

Вместе с новостью о выдвижении он опубликовал партийную программу ЛДПР «100 дней преобразования России» — ипотека под 3%, реструктуризация долгов, поддержка семей, развитие медицины — и собственные тезисы по округу.

По своему избирательному округу он называет три проблемы: строительные отходы на территории станции площадью более 20 тыс. кв. м, транспорт и ЖКХ. По Зеленограду — отключения горячей воды, сбои в работе маршрутов, нехватку офтальмологов, незаконные заборы на парковках и затянувшееся строительство школ.

Конкретных предложений, как именно он намерен решать эти проблемы, в публикации нет.

Другие кандидаты от Зеленограда

Основная борьба в округе, как ожидается, развернётся между двумя другими кандидатами. «Единая Россия» выдвинула политолога Александра Асафова. Асафов вырос в Ржавках и с начала года ведёт активную работу в округе. КПРФ выдвинула Ивана Ульянченко — в 2021 году он уже баллотировался по этому округу и занял второе место, набрав около 53 тысяч голосов.

Трёхдневное голосование запланировано на 18-20 сентября 2026 года.