Яблоко: тридцать лет в оппозиции

Виктору Коган-Ясному 66 лет, родился в Харькове, живет в Москве. Окончил химический факультет МГУ, кандидат химических наук. Общественной деятельностью занимается с 1989 года: начинал как активист «Московской трибуны», в 1990 и 1991 годах был помощником председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по правам человека. С 1992 года возглавляет организацию против смертной казни и пыток.



Коган-Ясный — один из учредителей Правозащитного центра «Мемориал"*. Центр документировал нарушения прав человека в Чечне, Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье, вёл списки политзаключённых и помогал гражданам обращаться в ЕСПЧ.



В 2014 году Минюст включил организацию в реестр иностранных агентов, в 2021-м Мосгорсуд её ликвидировал. Сам Коган-Ясный в реестре иноагентов не значится. В 2026 году Правозащитный центр «Мемориал» был включён в перечень экстремистских организаций как структурное подразделение движения «Мемориал».



В «Яблоке» с 1995 года — начинал как эксперт, сейчас входит в ближайшее окружение Явлинского в качестве советника при федеральном политическом комитете партии — её высшем руководящем органе.



Два года назад его уже выдвигали кандидатом в Мосгордуму, по округу на востоке Москвы, но до регистрации в избиркоме тогда дело не дошло.



В открытых источниках не упоминается о связи Когана-Ясного с Зеленоградом или другими районами 206-го округа. Его общественная и политическая деятельность носила преимущественно общероссийский характер.