Партию «Яблоко» в Зеленограде будет представлять советник Явлинского, «Новых людей» — владелец косметологической клиники 03.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Список кандидатов по Ховринскому округу 206 определился полностью — своих представителей объявили все пять крупных партий. «Яблоко» выдвинуло Виктора Коган-Ясного — многолетнего советника Григория Явлинского и одного из учредителей Правозащитного центра «Мемориал"*, «Новые люди» — московского предпринимателя Сергея Чвырова.

В округе уже известны кандидаты от трех партий: политолог Александр Асафов от «Единой России», бывший глава Андреевки Иван Ульянченко от КПРФ и юрист Валентин Орионов от ЛДПР.

Яблоко: тридцать лет в оппозиции

Виктору Коган-Ясному 66 лет, родился в Харькове, живет в Москве. Окончил химический факультет МГУ, кандидат химических наук. Общественной деятельностью занимается с 1989 года: начинал как активист «Московской трибуны», в 1990 и 1991 годах был помощником председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по правам человека. С 1992 года возглавляет организацию против смертной казни и пыток.

Коган-Ясный — один из учредителей Правозащитного центра «Мемориал"*. Центр документировал нарушения прав человека в Чечне, Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье, вёл списки политзаключённых и помогал гражданам обращаться в ЕСПЧ.

В 2014 году Минюст включил организацию в реестр иностранных агентов, в 2021-м Мосгорсуд её ликвидировал. Сам Коган-Ясный в реестре иноагентов не значится. В 2026 году Правозащитный центр «Мемориал» был включён в перечень экстремистских организаций как структурное подразделение движения «Мемориал».

В «Яблоке» с 1995 года — начинал как эксперт, сейчас входит в ближайшее окружение Явлинского в качестве советника при федеральном политическом комитете партии — её высшем руководящем органе.

Два года назад его уже выдвигали кандидатом в Мосгордуму, по округу на востоке Москвы, но до регистрации в избиркоме тогда дело не дошло.

В открытых источниках не упоминается о связи Когана-Ясного с Зеленоградом или другими районами 206-го округа. Его общественная и политическая деятельность носила преимущественно общероссийский характер.

Кандидат от «Новых людей»

В Ховринский округ партия выдвинула Сергея Чвырова — предпринимателя из Новокузнецка, владельца клиники эстетической медицины в Москве. Чвырову 57 лет, родом из Новокузнецка, в Москве живет с 1999 года. По первому образованию он педагог — работал учителем географии в детском доме. Параллельно тренировал детей по самбо и дзюдо, кандидат в мастера спорта по обоим видам борьбы. Позже окончил Финансовую академию при правительстве РФ и занялся бизнесом.

Со своим будущим округом публично Чвыров пока никак не связан: ни в Зеленограде, ни в соседних районах публичной активности до выдвижения у него не было.

Основные интересы — бизнес и медицина

С 2010 года Чвыров развивает клинику лазерной и эстетической медицины «Абсолют Мед» у метро «Аэропорт» и интернет-магазин «Абсолют Косметик». По его словам, в бизнесе он больше 30 лет.

В «Новых людях» Чвыров возглавляет комитет по экономике и предпринимательству московского отделения и входит в экспертный совет при комитете Госдумы по МСП. Его основная тема — «обеление» рынка медуслуг, включая борьбу с нелегальной косметологией и стоматологией.

Два года назад Чвыров баллотировался от «Новых людей» в Мосгордуму, но проиграл кандидату от «Единой России»

Интервью, предвыборная программа и какие-либо высказывания о проблемах округа в открытых источниках пока не обнаружены.

Прием документов на регистрацию одномандатников продолжается до 11 июля.

*организация признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена, ранее была признана иностранным агентом

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Метки:
выборы, партия яблоко, партия новые люди
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