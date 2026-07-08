Горожане не знают, где находятся укрытия

Всего 16% читателей «Зеленоград.ру», опрошенных редакцией в прошлом году, знали, где находится ближайшее укрытие.

Такая низкая осведомлённость неудивительна: нужно приложить усилия, чтобы узнать адрес укрытия, а многие даже не знают, что такие укрытия существуют.

Между тем укрытия расположены по всему городу — зачастую в подвалах, подземных паркингах жилых домов и административных зданий.

Например, на корпусе 1103 неделю назад появился указатель «Укрытие». Год назад такие же таблички появлялись в 16-м микрорайоне — тогда и сейчас их объясняют учениями «Жилищника». После «проведения занятий» указатели снимают.

Укрытия откроют и указатели повесят сотрудники «Жилищника» или управляющей организации дома в случае «повышенной или военной опасности», «при поступлении особого распоряжения вышестоящих органов исполнительной власти», обещают в префектуре. Тогда же жителей оповестят и вывесят в подъездах объявления с адресами укрытий. Как именно будут оповещать, непонятно.

Что означают термины «повышенная или военная опасность», не поясняют. Когда МЧС присылает смс или пуш-уведомление о беспилотной или ракетной опасности в Московской области, это уже та самая «опасность» или ещё нет?

Например, ночью 8 июля ракетную опасность объявляли дважды. В сообщении МЧС сказано: «оставайтесь дома или пройдите в укрытие». Но где укрытие, почти никто не знает. Либо надо корректировать сообщение об опасности, либо открывать укрытия. В любом случае уровень неопределённости во всём, что связано с укрытиями, зашкаливает.