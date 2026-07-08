«Адрес ближайшего укрытия можно узнать только при личном посещении учебно-консультационного пункта с регистрацией обратившегося в журнале», — сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Раньше эту информацию можно было получить по телефону.
При этом ещё 2 июля, за несколько дней до этого ответа, представитель префектуры в телеграм-чате «Зеленоград.ру» предлагал читателям узнавать адреса укрытий по телефонам.
Пункты работают по вторникам и четвергам с 15 до 17 часов:
— Матушкино (корпус 129) — 8-925-023-29-46
— Савёлки (корпус 623) — 8-925-001-19-33
— Старое Крюково (корпус 815) — 8-925-023-07-48
— Силино (корпус 1123) — 8-985-890-01-87
— Крюково (корпус 1559) — 8-903-612-92-97
Редакция «Зеленоград.ру» позвонила в пункт в Матушкино — адрес ближайшего укрытия там назвали. Чем вызвано изменение правил и почему разные представители префектуры дают противоречивую информацию, непонятно.
Всего 16% читателей «Зеленоград.ру», опрошенных редакцией в прошлом году, знали, где находится ближайшее укрытие.
Такая низкая осведомлённость неудивительна: нужно приложить усилия, чтобы узнать адрес укрытия, а многие даже не знают, что такие укрытия существуют.
Между тем укрытия расположены по всему городу — зачастую в подвалах, подземных паркингах жилых домов и административных зданий.
Например, на корпусе 1103 неделю назад появился указатель «Укрытие». Год назад такие же таблички появлялись в 16-м микрорайоне — тогда и сейчас их объясняют учениями «Жилищника». После «проведения занятий» указатели снимают.
Укрытия откроют и указатели повесят сотрудники «Жилищника» или управляющей организации дома в случае «повышенной или военной опасности», «при поступлении особого распоряжения вышестоящих органов исполнительной власти», обещают в префектуре. Тогда же жителей оповестят и вывесят в подъездах объявления с адресами укрытий. Как именно будут оповещать, непонятно.
Что означают термины «повышенная или военная опасность», не поясняют. Когда МЧС присылает смс или пуш-уведомление о беспилотной или ракетной опасности в Московской области, это уже та самая «опасность» или ещё нет?
Например, ночью 8 июля ракетную опасность объявляли дважды. В сообщении МЧС сказано: «оставайтесь дома или пройдите в укрытие». Но где укрытие, почти никто не знает. Либо надо корректировать сообщение об опасности, либо открывать укрытия. В любом случае уровень неопределённости во всём, что связано с укрытиями, зашкаливает.
Похоже, скрывать адреса укрытий — исключительно московский подход. Например, в соседнем ЖК «Новый Зеленоград» в Рузино указатели на укрытия размещены на фасадах домов постоянно. Рядом указан телефон сотрудника с ключами, поэтому жители знают и где укрытие, и кого вызвать, чтобы его открыли. Несмотря на название, «Новый Зеленоград» административно относится к Московской области — там другой подход.
Единственное объяснение системы виртуальных укрытий, которые появляются в случае неопределённой «повышенной или военной опасности», — желание снизить тревожность москвичей из-за постоянного вида указателей.
Такая политика была оправдана год назад, когда налёты на Москву случались редко, но не теперь, когда атаки БПЛА, судя по сообщениям мэра Собянина, происходят ежедневно.