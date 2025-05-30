Указатели на ближайшее укрытие расположены прямо на фасадах домов. На входе в укрытие телефон сотрудника с ключами.
В Зеленограде не так — чтобы узнать адрес ближайшего укрытия, надо звонить по специальному телефону или приходить лично в так называемый «учебно-консультационный» центр района. При этом укрытия также закрыты, ключи у сотрудников «Жилищника», но как с ними связаться в случае ЧС, непонятно.
Результат соответствующий — только 16% участников нашего опроса уже узнали адрес ближайшего укрытия. Остальные не будут знать, что делать в случае ЧС.
Почему в Зеленограде так, а в «Новом Зеленограде» иначе, непонятно — мы отправили запрос в департамент региональной безопасности и ждем ответ.
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