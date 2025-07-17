Такие указатели появились в 16-м микрорайоне. Однако в префектуре «Зеленоград.ру» пояснили, что это результат прошедшей «внутренней тренировки Жилищника» и указатели демонтируют.

Вероятно, предполагается, что в случае угрозы сотрудник «Жилищника» придёт и повесит указатель, а заодно откроет дверь в подвал с укрытием — обычно она закрыта на замок и опломбирована.

Почему не оставить указатели на постоянной основе, непонятно. При этом в Московской области указатели на укрытия специально делают хорошо заметными, на них же написано, у кого находятся ключи и телефон для связи. Так делают, например, в соседнем ЖК «Новый Зеленоград» в Рузино.

В разных странах к этому вопросу разные подходы, но часто используют специальные указатели на убежища, которые всем понятны. Например, в Израиле, который часто подвергается обстрелам, используют желто-зеленые таблички или стрелки, в Южной Корее — красно-желтые таблички, в Финляндии — синий треугольник на оранжевом фоне (международный знак гражданской обороны).

В Израиле, Южной Корее, на Тайване и Украине есть специальные приложения, где можно посмотреть ближайшее убежище, построить маршрут до него и сообщить, если оно окажется закрыто.

Однако не везде так. Московский подход применяют в Швейцарии: как и в Москве, там не публикуют заранее распределение жителей по убежищам, а узнать место «своего» убежища можно по запросу. Указатели на убежища обычно тоже устанавливают только в случае угрозы.

В Зеленограде, чтобы узнать адрес ближайшего укрытия, надо звонить по специальному телефону или приходить лично в так называемый «учебно-консультационный» центр района (работают вторник, четверг с 15 до 17):

Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) — корпус 129, 8-925-023-29-46

Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) — корпус 623, 8-925-001-19-33

Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) — корпус 815, 8-925-023-07-48

Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — корпус 1123, 8-985-890-01-87

Крюково (14-23 микрорайоны) — корпус 1559, 8-903-612-92-97

Видимо, по мнению мэрии, уровень угрозы в Москве сравним со швейцарским — отрадно это слышать.