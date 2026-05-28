«Что это, самодеятельность или решение управы? В 20:00 там играли люди, а в 21:00 было уже закрыто», — написала читательница «Зеленоград.ру» в редакцию и в районный чат. Речь идёт о кортах между 4-м и 12-м микрорайонами.

Как объяснили ей в чате, ключи от корта лежат в ближайшей диспетчерской — у корпуса 1206А. «Можете обратиться в диспетчерскую, поиграть и вернуть ключи». За содержание кортов отвечает районная инженерная служба «Жилищника»: 8-499-731-77-78.

«Жилищник», который отвечает за содержание спортивных площадок, начал закрывать теннисные корты в разных районах города год назад или даже раньше. Тогда ключи тоже предлагали брать в ближайших диспетчерских, но на воротах хотя бы вешали объявление: с адресом и телефоном диспетчерской. А сейчас человек просто видит закрытый корт и не понимает, можно ли вообще там играть.