«Что это, самодеятельность или решение управы? В 20:00 там играли люди, а в 21:00 было уже закрыто», — написала читательница «Зеленоград.ру» в редакцию и в районный чат. Речь идёт о кортах между 4-м и 12-м микрорайонами.
Как объяснили ей в чате, ключи от корта лежат в ближайшей диспетчерской — у корпуса 1206А. «Можете обратиться в диспетчерскую, поиграть и вернуть ключи». За содержание кортов отвечает районная инженерная служба «Жилищника»: 8-499-731-77-78.
«Жилищник», который отвечает за содержание спортивных площадок, начал закрывать теннисные корты в разных районах города год назад или даже раньше. Тогда ключи тоже предлагали брать в ближайших диспетчерских, но на воротах хотя бы вешали объявление: с адресом и телефоном диспетчерской. А сейчас человек просто видит закрытый корт и не понимает, можно ли вообще там играть.
Год назад корты в лесу капитально отремонтировали: заменили покрытие, ограждение, асфальт и бордюры вокруг площадки, обновили тренировочные стенки и стойки для сеток, поставили лавочки.
При этом ещё во время ремонта корты превратились в место для пикников: там оставляли мусор, бутылки, был даже брошенный мангал. Похожую картину можно было увидеть и до, и после ремонта. Именно защитой от вандалов объясняли год назад закрытие корта возле площади Юности.
Тогда в опросе «Зеленоград.ру» большинство читателей поддерживали идею так или иначе закрывать спортивные площадки — прежде всего из-за ночного шума. Официально корты открыты ежедневно с 9:00 до 23:00, но фактически ничто не мешает ими пользоваться круглосуточно.
Ещё одно условие сторонников закрытия — недалеко ходить за ключом. Около четверти опрошенных против закрытия — по их мнению проблему вандалов нужно решать как-то иначе.
Редакция «Зеленоград.ру» запросит у «Жилищника» фактические условия работы по всем теннисным кортам, которые находятся в его ведении: закрывают ли их на замок, где брать ключи — с адресами и телефонами диспетчерских, — а также в какие часы ключи можно получать и возвращать, есть ли регламент на случай, если человек взял ключ и не вернул его вовремя или не вернул вообще.