На входе на корт за домом 3 на площади Юности табличка: «Во избежание вандальных действий ключи находятся в корпусе 158 ОДС». Идти до туда не близко — пешком около 20 минут, а потом ещё обратно.
По словам работника ОДС, ключи хранить больше негде, а диспетчерская служба общая на весь район. По их мнению, закрытый доступ обеспечивает безопасность и чистоту территории: здесь собирается меньше шумных и пьяных компаний, ведь попасть на корт просто так нельзя.
«На корте дорогое резиновое покрытие. Сейчас оно в очень хорошем состоянии, там все чисто. Поэтому закрывать на ключ — хорошая идея», — рассказала сотрудница ОДС Елена.
Игроки подтверждают, что раньше здесь часто собирались хулиганы. Распивали напитки и оставляли мусор. По мнению теннисистов, закрывать корт — верное решение, ведь всегда есть обходной путь, чтобы не ходить так далеко за ключами каждый раз:
«Мы просто сделали себе дубликат ключей и теперь спокойно играем на чистом корте, не заморачиваясь с ключами», — рассказал Роман.
Идея закрывать корт на ключ, вероятно, имеет право на жизнь. Однако рядом находится баскетбольная площадка вместе с детским комплексом, при этом вход на эту территорию открыт. Почему одно пространство защищают, а другое нет — непонятно. Вряд ли вандалов и хулиганов привлекает только корт, а соседние площадки — нет. Возможно, какие-то конкретные теннисисты проявили инициативу, чтобы защитить «свою» площадку, а у соседних площадок защитников не нашлось.
Ключи от теннисного корта можно забрать в ОДС — 681 в корпусе 158 ежедневно с 8:00 до 20:00, вернуть необходимо максимум до 21.00. Что будет если не вернёшь, и почему на этом корте нельзя играть после 21 часа, непонятно.