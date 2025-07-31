«На корте дорогое резиновое покрытие. Сейчас оно в очень хорошем состоянии, там все чисто. Поэтому закрывать на ключ — хорошая идея», — рассказала сотрудница ОДС Елена.

Игроки подтверждают, что раньше здесь часто собирались хулиганы. Распивали напитки и оставляли мусор. По мнению теннисистов, закрывать корт — верное решение, ведь всегда есть обходной путь, чтобы не ходить так далеко за ключами каждый раз:

«Мы просто сделали себе дубликат ключей и теперь спокойно играем на чистом корте, не заморачиваясь с ключами», — рассказал Роман.

Идея закрывать корт на ключ, вероятно, имеет право на жизнь. Однако рядом находится баскетбольная площадка вместе с детским комплексом, при этом вход на эту территорию открыт. Почему одно пространство защищают, а другое нет — непонятно. Вряд ли вандалов и хулиганов привлекает только корт, а соседние площадки — нет. Возможно, какие-то конкретные теннисисты проявили инициативу, чтобы защитить «свою» площадку, а у соседних площадок защитников не нашлось.

Ключи от теннисного корта можно забрать в ОДС — 681 в корпусе 158 ежедневно с 8:00 до 20:00, вернуть необходимо максимум до 21.00. Что будет если не вернёшь, и почему на этом корте нельзя играть после 21 часа, непонятно.