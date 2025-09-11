Теннисные корты в 4-м микрорайоне превратили в площадку для пикников 11.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Две площадки рядом с улицей Полагушина закрыты на ремонт до октября, но это не мешает людям пробираться на территорию — не для игры в теннис, а чтобы загадить её мусором.

Ремонт кортов начался в конце августа. Здесь уже положили новое покрытие из резиновой крошки, асфальт и бордюры вокруг кортов, поставили несколько лавочек, обновили тренировочные стенки. Осталось поставить стойки для сеток, отремонтировать газоны и заменить ограждение. Ремонт должны закончить до 5 октября

Впрочем, стройплощадка и так огорожена — входы перекрыты. Но рядом с ними можно пройти на территорию. Этим пользуются горожане, которые не нашли альтернативного места для пикников: от них остаются разбросанные бутылки, упаковки от продуктов и даже брошенный мангал.

Использование спортплощадок не по назначению вошло в привычку у некоторых зеленоградцев: на футбольных полях выгуливают собак, на кортах устраивают пикники. Неудивительно, что после такого «Жилищник» закрывает некоторые корты на ключ, чтобы сохранить их от вандалов.

Многие читатели «Зеленоград.ру» поддерживают идею так или иначе закрывать спортивные площадки, но в первую очередь для защиты от ночного шума: 46% поддерживают закрытие площадок с 23 до 7, когда нельзя шуметь; 26% считают, что закрывать надо в том числе для защиты от вандалов, но если только за ключом недалеко идти; но 24% опрошенных горожан говорят, что проблему вандалов нужно решать иначе.

Новости 4-го микрорайона

