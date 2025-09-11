Две площадки рядом с улицей Полагушина закрыты на ремонт до октября, но это не мешает людям пробираться на территорию — не для игры в теннис, а чтобы загадить её мусором.

Ремонт кортов начался в конце августа. Здесь уже положили новое покрытие из резиновой крошки, асфальт и бордюры вокруг кортов, поставили несколько лавочек, обновили тренировочные стенки. Осталось поставить стойки для сеток, отремонтировать газоны и заменить ограждение. Ремонт должны закончить до 5 октября

Впрочем, стройплощадка и так огорожена — входы перекрыты. Но рядом с ними можно пройти на территорию. Этим пользуются горожане, которые не нашли альтернативного места для пикников: от них остаются разбросанные бутылки, упаковки от продуктов и даже брошенный мангал.