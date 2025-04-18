Собрания собственников, где обсуждали установку в подъездах постаматов для получения интернет-заказов, ничем не закончились. Во всех тридцати зеленоградских домах просто не набралось нужного количества участников. Что означает эта пассивность: жители не хотят постаматы или игнорируют общие собрания, непонятно.

Голосования инициировал «Жилищник» в январе-феврале почти во всех зеленоградских микрорайонах. Подъезда были выбраны с учетом холла, где можно разместить постамат. Например, старых «брежневских» девятиэтажек в этом списке не было, старых башен-12-этажек тоже. Сейчас подведены итоги всех общих собраний собственников. Ни в одном доме не набрали кворума (50% голосов).

Голосовать можно было онлайн (в «Электронном доме») и на обычном бумажном бюллетене. Для сбора голосов даже ходили по квартирам, чтобы собрать голоса. Не помогло. Жители должны были высказаться за или против установки терминала сети «Московский постамат» в своем подъезде, подключения его к электросети дома, наделения управляющей компании правом заключить договор на работу постамата и направления прибыли от этой работы в фонд капитального ремонта.

Круглосуточно доступные постаматы в домах — проект мэрии, реализуемый с 2022 года. Из ячейки товар можно забрать в любое время, на улицу выходить не надо. Постаматом в конкретном подъезде пользуются только жильцы этого подъезда, использование терминалов для них бесплатное. Предполагается, что ни жители, ни управляющая организация не несут расходы на работу постамата — наоборот «Жилищник» получит прибыль от аренды площади в подъезде направит на капремонт.

В 2023 году постаматы пытались поставить в нескольких домах 3-го микрорайона. В новостройках «Зеленоград-сити» начали монтировать аппараты до собрания собственников, утверждая, что они пока поработают в тестовом режиме. Жители возмутились — в основном тому, что их не спрашивают, — и отказались. В прошлом году «Жилищник» инициировал общие собрания собственников по тому же поводу в нескольких корпусах 17-го микрорайона. Сейчас охват по городу, судя по внезапным внеочередным собраниям, намного больше, реализацию проекта явно форсируют. В новостройках по программе реновации постаматы уже поставили.

Всего в Москве к концу 2024-го года установили больше тысячи терминалов сети «Московский постамат», в которые доставили 320 тысяч заказов. При этом недавно мэрия начала компенсировать предпринимателям до половины затрат на установку постаматов этой сети.