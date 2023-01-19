В подъездах домов ЖК «Зеленоград-сити», корпусов 311 и 320 монтируют терминалы для доставки интернет-заказов из магазинов и маркетплейсов. Таким образом префектура выполняет проект мэрии «Московский постамат». При этом у жильцов не спрашивают, хотят ли они постаматы в своих подъездах и согласны ли с тем, что на них хотят заработать без их же участия, — проект вполне коммерческий. Общие собрания если и проведут, то постфактум, уже после появления постаматов. Но жители против и собираются обратиться в суд немедленно после их установки.
Постановление правительства Москвы о реализации проекта «Московский постамат» вышло в июне прошлого года. В нем, в частности, допускается размещение терминалов в жилых домах и указано: «В местах общего пользования или на прилегающих к ним территориях постаматы размещаются на основании решений, принятых общими собраниями собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ». То же написано в распоряжении департамента торговли и услуг, которому поручено заниматься реализацией проекта. Причем подробно расписан порядок, вплоть до выписки из протокола общего собрания жильцов о согласии на размещение постаматов.
Департамент, в свою очередь, возложил реализацию проекта на префектуру. Каким образом выбирались дома для установки постаматов, мы сейчас не знаем. Вероятно, по размеру тамбуров или холлов подъездов — в «Зеленоград-сити» и корпусах 311 и 320 (башни на улице Юности) они достаточно просторные. Важно, что жителей никто официально не уведомил об этом проекте. Неофициально, возможно, с кем-то переговоры велись.
Но жители «Зеленоград-сити», узнав об этих планах, провели свои опросы в домовых чатах. По итогам большинство собственников высказалось против постаматов в своих подъездах, рассказал «Зеленоград.ру» председатель совета одного из домов ЖК (избран решением общего собрания собственников). В активе другого дома подтвердили, что тоже провели такой опрос с теми же результатами. В данный момент жители по крайней мере четырех из восьми корпусов ЖК не хотят установки постаматов.
Между тем, в домах уже сделали розетки для постаматов, смонтировали их сотрудники зеленоградского «Жилищника». Из корпуса 311 тоже раздаются возмущенные голоса: «В чем дело, на каком основании у нас в доме планируется ставить постамат? Пришел сегодня электрик, тянет розетку в холл для установки».
Это пилотный проект, постаматы устанавливаются на три месяца исключительно для жителей домов, ответил недовольным представитель «Жилищника». «В течение трёх месяцев будет проведено общее собрание собственников (ОСС) домов. Если будет принято решение о необходимости наличия постаматов, то их оставят, если против, соответственно, демонтируют». Буквально через несколько часов это сообщение было удалено, но жители уже успели задать недоуменные вопросы и возмутиться. Почему их не спросили, хотят ли они участвовать в пилотном проекте? И почему сначала постаматы, а потом собрание?
Очевидно, префектура поручила исполнять проект мэрии управам, а те спустили его «Жилищнику». Который, как управляющая компания, должен не терминалы ставить, а следить за общим имуществом многоквартирного дома. То ли «сверху» подгоняют по срокам, то ли на местах не придают значения законам, но в данном случае нарушается не только упомянутое постановление правительства Москвы, но и Жилищный кодекс РФ. В пункте 4 статьи 36 ЖК сказано: «По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц».
По замыслу мэрии, терминалы будут выдавать заказы из любых маркетплейсов и интернет-магазинов, подключенных к проекту «Московский постамат». Но не только. «Представьте: вы кладете в ячейку постамата, например, обувь или гаджет, которые требуют починки, и забираете там же отремонтированными в удобное для вас время. Решили сдать одежду в химчистку? Поместите ее в ячейку постамата и получите уже чистую. Вам не надо подстраиваться под график работы химчистки или ждать курьера. Вы ни от кого не зависите. Согласитесь, это удобно» , — так рекламируют проект на сайте правительства Москвы.
Возможно, это действительно удобно, хотя пока речь идет только о выдаче и возврате покупок в интернет-магазины. Правда, в тех же домах «Зеленоград-сити» есть пункты выдачи заказов «Озона» (целых два), Wildberries, пункт Boxberry и «Яндекс маркета» (единственного пока, кого упоминает мэрия как конкретную торговую площадку, присоединившуюся к проекту).
Жители не хотят постаматов в своих подъездах по нескольким причинам. «Я не против постаматов в принципе, я против текущего подхода к их установке» , — прокомментировал свою позицию председатель совета дома в ЖК «Зеленоград-сити». Вот, что ему не нравится:
- это коммерческий проект, который собирается зарабатывать и на собственниках (опосредованно через магазины), и на магазинах. Почему он должен отличаться как-то от того же Pick Point? За установку постамата в коммерческих помещениях берут аренду, а тут решили воспользоваться административным ресурсом
- непонятна ответственность владельца постамата (допустим, это будет какой-нибудь ООО «Московский постамат») перед собственниками за порчу общего имущества в результате коммерческой деятельности
- собственники платят за потребление электричества этим постаматом через цену обслуживания МКД, порядок выплаты собственником постамата «Жилищнику» не определен
- нет ответственного за сам постамат, это определяется договором
«Мы хотим понятных правил игры между коммерческой организацией, аффилированной с правительством Москвы, и собственниками МКД. И в идеальном случае хотелось бы получить что-то взамен — например, мытье полов чаще одного раза в месяц через дополнительное соглашение с „Жилищником“ или иные варианты», — говорит представитель собственников.
Есть у жителей и другие аргументы и вопросы. Не хотят, чтобы в подъезд заходили посторонние — в данном случае курьеры. Куда будут выбрасывать коробки от заказов? Кто будет убирать за курьерами и на основании чего? Настроят ли доставку таким образом, чтобы терминал работал только для жителей конкретного корпуса? В противном случае жители соседних домов тоже смогут заказать доставку в этот корпус и будут ломиться в закрытый подъезд. И так далее. Всё это должно быть обговорено на общем собрании собственников тех домов, в которых собираются ставить постаматы.
Жители «Зеленоград-сити» собираются после установки постаматов в их подъездах сразу обратиться в суд. Без промежуточных обращений в управу, префектуру, Мосжилинспекцию, прокуратуру. «Получим отписки, только потеряем время, — пояснила жительница ЖК, — знаем это по опыту истории со сносом забора». Борьба с высоким забором вокруг новостроек в 3-м микрорайоне заняла у жителей два года.