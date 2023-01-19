Почему жители не хотят постаматы в подъездах

По замыслу мэрии, терминалы будут выдавать заказы из любых маркетплейсов и интернет-магазинов, подключенных к проекту «Московский постамат». Но не только. «Представьте: вы кладете в ячейку постамата, например, обувь или гаджет, которые требуют починки, и забираете там же отремонтированными в удобное для вас время. Решили сдать одежду в химчистку? Поместите ее в ячейку постамата и получите уже чистую. Вам не надо подстраиваться под график работы химчистки или ждать курьера. Вы ни от кого не зависите. Согласитесь, это удобно» , — так рекламируют проект на сайте правительства Москвы.

Возможно, это действительно удобно, хотя пока речь идет только о выдаче и возврате покупок в интернет-магазины. Правда, в тех же домах «Зеленоград-сити» есть пункты выдачи заказов «Озона» (целых два), Wildberries, пункт Boxberry и «Яндекс маркета» (единственного пока, кого упоминает мэрия как конкретную торговую площадку, присоединившуюся к проекту).

Жители не хотят постаматов в своих подъездах по нескольким причинам. «Я не против постаматов в принципе, я против текущего подхода к их установке» , — прокомментировал свою позицию председатель совета дома в ЖК «Зеленоград-сити». Вот, что ему не нравится:

это коммерческий проект, который собирается зарабатывать и на собственниках (опосредованно через магазины), и на магазинах. Почему он должен отличаться как-то от того же Pick Point? За установку постамата в коммерческих помещениях берут аренду, а тут решили воспользоваться административным ресурсом

непонятна ответственность владельца постамата (допустим, это будет какой-нибудь ООО «Московский постамат») перед собственниками за порчу общего имущества в результате коммерческой деятельности

собственники платят за потребление электричества этим постаматом через цену обслуживания МКД, порядок выплаты собственником постамата «Жилищнику» не определен

нет ответственного за сам постамат, это определяется договором

«Мы хотим понятных правил игры между коммерческой организацией, аффилированной с правительством Москвы, и собственниками МКД. И в идеальном случае хотелось бы получить что-то взамен — например, мытье полов чаще одного раза в месяц через дополнительное соглашение с „Жилищником“ или иные варианты», — говорит представитель собственников.

Есть у жителей и другие аргументы и вопросы. Не хотят, чтобы в подъезд заходили посторонние — в данном случае курьеры. Куда будут выбрасывать коробки от заказов? Кто будет убирать за курьерами и на основании чего? Настроят ли доставку таким образом, чтобы терминал работал только для жителей конкретного корпуса? В противном случае жители соседних домов тоже смогут заказать доставку в этот корпус и будут ломиться в закрытый подъезд. И так далее. Всё это должно быть обговорено на общем собрании собственников тех домов, в которых собираются ставить постаматы.