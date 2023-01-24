Префектура обещает не форсировать установку постаматов в подъездах жилых домов. Но «Жилищник» уже поставил розетки для их подключения 24.01.2023 ZELENOGRAD.RU

После публикации «Зеленоград.ру» о подготовке к установке постаматов — терминалов для выдачи заказов из интернет-магазинов — в жилых домах 3-го микрорайона без согласия жителей появилась официальной разъяснение префектуры на эту тему. Там уверяют, что всё происходит исключительно с согласия собственников. Но до «Жилищника» эта информация, похоже, ещё не дошла — в подъездах уже поставили электрические розетки для подключения и повесили плакаты «в вашем подъезде установлен постамат».

«Однозначно, установка постаматов в подъездах может быть выполнена только после проведения общего собрания собственников и их согласия на монтаж, — прокомментировал начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры округа Сергей Галустов. — Это решение должно быть задокументировано должным образом. Только после этого можно будет приступить к установке постамата. Если на собрании собственников будет принято решение отказаться от установки, ее не будет».

Постаматы планируют поставить в домах ЖК «Зеленоград-сити», корпусах 311 и 320. Их выбрали для реализации проекта правительства Москвы «Московский постамат». В подъездах уже появились розетки для постаматов — их поставили сотрудники зеленоградского «Жилищника». Но это считается предварительным обследованием. «Таким образом управляющая организация проверяет физическую возможность подключения постамата к электросети. Это не означает, что завтра в подъезде появится постамат», сказал Галустов. И отметил, что если монтаж какого-либо оборудования был проведен без собрания собственников и их положительного решения, то надо сообщить об этом в управу и префектуру — с каждой такой ситуацией обещают разобраться.

Хоть установка розетки, по словам начальника управления ЖКХ, и считается «проверкой физической возможности подключения», жители требуют их демонтировать, а также компенсировать стоимость испорченной стены. В том числе, жильцы корпусов 311 и 320 — обращения они пишут в чат «Жилищника». Там отвечают лаконично: «Электрические розетки установлены по распоряжению управы района Савелки для дальнейшей установки постаматов». Этот ответ публикуется одновременно с разъяснениями Галустова — кому верить, непонятно.

В корпусе 311 повесили плакат, на котором прямым текстом написано, что постамат установлен в тестовом режиме на шесть месяцев. И собрание собственников будет проведено по окончании этого периода. Плакат отпечатан в типографии, сделан профессионально, поэтому становится очевидно, что подход «сначала ставим постамат, потом проводим собрание» рассматривается, как основной. при реализации программы «Московский постамат».

В префектуре также сообщили, что постаматы в подъездах будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением, обслуживать его будет специализированная организация. За эти постаматы жильцы платить не будут, как и за их обслуживание.

Ранее стало известно, что «пилотный проект» по установке постаматов форсируют — жители узнают о том, что такой терминал будет в их подъезде, от «Жилищника». Собрания же по этому поводу не назначают. В «Зеленоград-сити» собственники уже провели свои опросы по домам и высказались против постаматов. Аргументов у них несколько. Это и неопределенность с оплатой за использования общего помещения дома, и нежелание частого присутствия посторонних (курьеров) в своем подъезде, и непонятная ситуация с обслуживанием и ремонтом постаматов, и сам подход к реализации этого проекта — сначала надо было обсудить все детали проекта с жителями.

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Метки:
микрорайон 3, постамат
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