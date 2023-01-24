«Однозначно, установка постаматов в подъездах может быть выполнена только после проведения общего собрания собственников и их согласия на монтаж, — прокомментировал начальник управления ЖКХ и благоустройства префектуры округа Сергей Галустов. — Это решение должно быть задокументировано должным образом. Только после этого можно будет приступить к установке постамата. Если на собрании собственников будет принято решение отказаться от установки, ее не будет».

Постаматы планируют поставить в домах ЖК «Зеленоград-сити», корпусах 311 и 320. Их выбрали для реализации проекта правительства Москвы «Московский постамат». В подъездах уже появились розетки для постаматов — их поставили сотрудники зеленоградского «Жилищника». Но это считается предварительным обследованием. «Таким образом управляющая организация проверяет физическую возможность подключения постамата к электросети. Это не означает, что завтра в подъезде появится постамат», сказал Галустов. И отметил, что если монтаж какого-либо оборудования был проведен без собрания собственников и их положительного решения, то надо сообщить об этом в управу и префектуру — с каждой такой ситуацией обещают разобраться.

Хоть установка розетки, по словам начальника управления ЖКХ, и считается «проверкой физической возможности подключения», жители требуют их демонтировать, а также компенсировать стоимость испорченной стены. В том числе, жильцы корпусов 311 и 320 — обращения они пишут в чат «Жилищника». Там отвечают лаконично: «Электрические розетки установлены по распоряжению управы района Савелки для дальнейшей установки постаматов». Этот ответ публикуется одновременно с разъяснениями Галустова — кому верить, непонятно.

В корпусе 311 повесили плакат, на котором прямым текстом написано, что постамат установлен в тестовом режиме на шесть месяцев. И собрание собственников будет проведено по окончании этого периода. Плакат отпечатан в типографии, сделан профессионально, поэтому становится очевидно, что подход «сначала ставим постамат, потом проводим собрание» рассматривается, как основной. при реализации программы «Московский постамат».