В общем собрании должны принять участие собственники или их представители, обладающие более 50% голосов, а положительное решение по определенному пункту повестки должно быть одобрено не менее чем двумя третями участников собрания. Собрания собственников сейчас проводят онлайн через «Электронный дом», но можно и обычным бумажным способом — бюллетени разложили в почтовые ящики.

В «Электронном доме» зарегистрировано довольно мало людей, а вероятность того, что житель сам отнесет бумажный бюллетень администратору собрания «Жилищнику» исчезающе мала. Поэтому, вероятно, поквартирный обход — это правильное решение с точки зрения кворума. Если придут лично на дом, напомнят о бюллетене или принесут его для заполнения, вероятно, проголосует больше людей, тем более 8 и 9 марта — последние выходные перед окончанием голосования в доме, где висит объявление.

Внеочередные собрания собственников были объявлены в январе-феврале в нескольких десятках домах. Повестка голосования: установить терминалы сети «Московский постамат» в подъездах дома на площади 1 квадратный метр, подключить их к электрической сети дома, наделить «Жилищник» правом заключить договор на работу постаматов, направить полученную прибыль от работы постамата в фонд капитального ремонта.

Круглосуточно доступные постаматы в домах — проект мэрии, реализуемый с 2022 года. Из ячейки товар можно забрать в любое время, на улицу выходить не надо. Постаматом в конкретном подъезде пользуются только жильцы этого подъезда, использование терминалов для них бесплатное. Предполагается, что ни жители, ни управляющая организация не несут расходы на работу постамата — наоборот «Жилищник» получит прибыль от аренды площади в подъезде направит на капремонт.