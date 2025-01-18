На повестку общих собраний собственников выносятся вопросы: установить терминалы сети «Московский постамат» в подъездах дома на площади 1 квадратный метр, подключить их к электрической сети дома, наделить «Жилищник» правом заключить договор на работу постаматов, направить полученную прибыль от работы постамата в фонд капитального ремонта. Внеочередные собрания собственников объявлены в корпусах: 130Б, 146, 147, 148, 153, 234, 340, 363, 366, 417, 418, 518, 519, 521, 607, 807, 813, 901Б, 1007, 1110, 1203, 1208, 1408, 1409, 1417, 1621, 1623, 1824, 2005, 2016, 2024, 2033, 2034, 2043, 2305Б.

Круглосуточно доступные постаматы в домах — проект мэрии, реализуемый с 2022 года. Из ячейки товар можно забрать в любое время, на улицу выходить не надо. Постаматом в конкретном подъезде пользуются только жильцы этого подъезда, использование терминалов для них бесплатное. Предполагается, что ни жители, ни управляющая организация не несут расходы на работу постамата — наоборот «Жилищник» получит прибыль от аренды площади в подъезде направит на капремонт.

В районных чатах горячо обсуждают постаматы — одни за (удобно, можно в любое время получить заказы), другие против (посторонние люди в подъезде, меньше места в подъезде, непонятный статус устройства). Чётких ответов на беспокоящие людей вопросы нет.

В подъездах новостройки по реновации на Заводской,14 постаматы поставили без всякого обсуждения с жильцами. Люди там только заселяются, отношения с управляющей компанией толком не оформлены — соответственно, никаких общих собраний собственников не проводилось. Один из десяти постаматов (по числу подъездов) в этом доме выбрать для доставки в приложении «Вайлдбериз» или «Яндекс Маркета» может любой желающий, хотя в их описании указано, что «войти в подъезд могут только жители и их гости». То есть надежной защиты от «гостя», который будет пробовать несанкционированно зайти в подъезд за своим заказом, нет (кроме домофона).