Голосование об установке постаматов запустили в трёх десятках зеленоградских домов 18.01.2025 ZELENOGRAD.RU

На повестку общих собраний собственников выносятся вопросы: установить терминалы сети «Московский постамат» в подъездах дома на площади 1 квадратный метр, подключить их к электрической сети дома, наделить «Жилищник» правом заключить договор на работу постаматов, направить полученную прибыль от работы постамата в фонд капитального ремонта. Внеочередные собрания собственников объявлены в корпусах: 130Б, 146, 147, 148, 153, 234, 340, 363, 366, 417, 418, 518, 519, 521, 607, 807, 813, 901Б, 1007, 1110, 1203, 1208, 1408, 1409, 1417, 1621, 1623, 1824, 2005, 2016, 2024, 2033, 2034, 2043, 2305Б.

Круглосуточно доступные постаматы в домах — проект мэрии, реализуемый с 2022 года. Из ячейки товар можно забрать в любое время, на улицу выходить не надо. Постаматом в конкретном подъезде пользуются только жильцы этого подъезда, использование терминалов для них бесплатное. Предполагается, что ни жители, ни управляющая организация не несут расходы на работу постамата — наоборот «Жилищник» получит прибыль от аренды площади в подъезде направит на капремонт.

В районных чатах горячо обсуждают постаматы — одни за (удобно, можно в любое время получить заказы), другие против (посторонние люди в подъезде, меньше места в подъезде, непонятный статус устройства). Чётких ответов на беспокоящие людей вопросы нет.

В подъездах новостройки по реновации на Заводской,14 постаматы поставили без всякого обсуждения с жильцами. Люди там только заселяются, отношения с управляющей компанией толком не оформлены — соответственно, никаких общих собраний собственников не проводилось. Один из десяти постаматов (по числу подъездов) в этом доме выбрать для доставки в приложении «Вайлдбериз» или «Яндекс Маркета» может любой желающий, хотя в их описании указано, что «войти в подъезд могут только жители и их гости». То есть надежной защиты от «гостя», который будет пробовать несанкционированно зайти в подъезд за своим заказом, нет (кроме домофона).

Непонятно, в каком виде прибыль от работы постамата пойдет «на формирование фонда капремонта» (так формулируется в повестке собраний) — деньги пойдут в общий котёл московского фонда капремонта (где попросту растворятся) или же на нужды конкретного дома или хотя бы в сам «Жилищник»?

За кадром остаётся и вопрос, каким образом увидеть и проконтролировать условия договора аренды места под постамат — с кем и на каких условиях «Жилищник» от лица собственников будет его заключать. Есть подозрения и в конфликте интересов. Например, недавно гендиректор «Жилищника» Адсалам Дударов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в области торговли по почте или через интернет, а также деятельности по курьерской доставке — это очень похоже на обслуживание постаматов. На запрос «Зеленоград.ру» о том, чем директор «Жилищника» намерен заниматься в качестве предпринимателя, Дударова не ответил.

Голосования пройдут онлайн, через «Электронный дом». Но можно и заполнить бумажный бюллетень — их уже раскладывают в почтовые ящики. Голосования начнутся в конце января — начале февраля и продлятся 45 дней. Бумажные бюллетени администратор собрания («Жилищник») должен передать координатору проекта «Электронный дом» — ГКУ «Новые технологии управления» (в Зеленограде офис организации находится на улице Гоголя, 2). В общем собрании должны принять участие собственники или их представители, обладающие более 50% голосов, а положительное решение по определенному пункту повестки должно быть одобрено не менее чем двумя третями участников собрания.

В 2023 году постаматы пытались поставить в нескольких домах 3-го микрорайона. В новостройках «Зеленоград-сити» начали монтировать аппараты до собрания собственников, утверждая, что они пока поработают в тестовом режиме. Жители возмутились — в основном тому, что их не спрашивают, — и отказались. В прошлом году «Жилищник» инициировал общие собрания собственников по тому же поводу в нескольких корпусах 17-го микрорайона. Сейчас охват по городу, судя по внезапным внеочередным собраниям, намного больше, реализацию проекта явно форсируют.

Всего в Москве к концу 2024-го года установили больше тысячи терминалов сети «Московский постамат», в которые доставили 320 тысяч заказов. При этом недавно мэрия начала компенсировать предпринимателям до половины затрат на установку постаматов этой сети.

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Метки:
общее собрание собственников жилья (осс), постамат
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Голосование об установке постаматов запустили в трёх десятках зеленоградских домов Новости
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