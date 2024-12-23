«Ну да, не сделал»

В квартирах проблемы разного уровня. Отходящие плинтусы, пролитая на ламинат краска, балкон, покрашенный так, словно кто-то первый раз взял в руки валик, кое-как наляпанная замазка в ванной, отколовшаяся плитка, лезущая из щелей пена. По большому счету, мелочи, но неприятно и показательно — как будто нельзя сделать по-человечески. Есть недоделки посерьёзнее, а то и откровенный брак. Двери не закрываются, окна не герметичны, у кого-то сильно дует из окон и вентиляции. Тут уже люди «долбят» застройщика, чтобы он исправил.

Вот как в общих чертах, по словам новосёлов, происходит этот процесс. Проблемы с недоделками и браком надо решать с генподрядчиком строительства — компанией «Альтстрой». На месте работают субподрядчики, в основном приезжие из Средней Азии. Представитель то ли генподрядчика, то ли субподрядчика должен присутствовать в центре информирования. Сначала было так: увидел проблему, идёшь в центр, берешь этого представителя, ведёшь к себе, показываешь, подписываете акт об устранении.

«Я так сделал, мне сказали, что в течение двух недель устранят, — рассказывает один из жильцов. — При этом выдали мне ключи. Через две недели позвонили — «приходите, подписывайте акт об устранении». А как могли что-то сделать, если ключи были у меня?! Ну, пришёл какой-то приезжий человек, подкрутил окна, сказал «подписывай». На мой вопрос, почему за две недели ничего не сделал, спокойно ответил: «Ну да, не сделал…»

Потом — довольно быстро — процесс поменяли. Если жильцы жалуются на какие-то недоделки, то надо прийти в центр информирования и записаться на встречу с застройщиком. Ближайшая запись через пять дней. Пока не исправят недостатки, не выдадут ключи. Когда исправят, точно не говорят.