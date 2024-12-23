В ноябре началось переселение жителей старых пятиэтажек с улиц Заводской и 1 Мая в большую новостройку на Заводской, 14. Корреспондент «Зеленоград.ру» тоже там побывал, осмотрелся и поговорил с несколькими новосёлами. У них довольно много проблем.
Сразу стоит отметить, что наши собеседники и собеседницы довольны самим фактом получения новых квартир — они этого ждали. Хотя одна из них, переезжающая из дома 2 по Заводской, призналась, что со старым домом расставаться грустно, но ничего не поделаешь. Зато новая квартира больше. Только вот переехать она не может, поскольку уже подписывает со строителями третий акт о недоделках — окно нормально не закрывается, дует по всему периметру. Окна не могут доделать, потому что заказали какие-то детали, которые неизвестно когда придут. Пока их не поставят и не подпишут акт о том, что претензий нет, ключи от квартиры не отдадут.
Дом 14 состоит из двух корпусов и нескольких отсеков, различающихся высотой — от 7 до 22 этажей. Принцип распределения квартир по количеству комнат (была двушка — дали двушку) понятен. По этажам или отсекам дома — нет, во всяком случае, непосвященным в тайны этого распределения. Например, пожилой женщине, живущей на втором этаже пятиэтажки, предлагают квартиру в новостройке на двадцатом. Хотя такие же квартиры есть пониже. Отказаться можно, но не больше трёх раз. В информационном центре (он находится на первом этаже дома) могут пойти навстречу, подскажут, как написать заявление с желаемым этажом — но не факт, что это сработает, говорят жильцы.
Екатерина из второго корпуса рассказала, что взяла второй предложенный вариант трёхкомнатной квартиры. Первая была почти такая же, но угловая, примыкающая к окнам подъезда — это не устроило. Соседи тоже определились со второго раза.
Есть любопытные архитектурные решения. Например, окна нескольких квартир на третьем этаже находятся непосредственно над крышей нежилой пристройки, соединяющей две жилые секции. Можно вылезти на крышу, погулять по ней и зайти в гости в квартиру напротив — через окно.
В квартирах проблемы разного уровня. Отходящие плинтусы, пролитая на ламинат краска, балкон, покрашенный так, словно кто-то первый раз взял в руки валик, кое-как наляпанная замазка в ванной, отколовшаяся плитка, лезущая из щелей пена. По большому счету, мелочи, но неприятно и показательно — как будто нельзя сделать по-человечески. Есть недоделки посерьёзнее, а то и откровенный брак. Двери не закрываются, окна не герметичны, у кого-то сильно дует из окон и вентиляции. Тут уже люди «долбят» застройщика, чтобы он исправил.
Вот как в общих чертах, по словам новосёлов, происходит этот процесс. Проблемы с недоделками и браком надо решать с генподрядчиком строительства — компанией «Альтстрой». На месте работают субподрядчики, в основном приезжие из Средней Азии. Представитель то ли генподрядчика, то ли субподрядчика должен присутствовать в центре информирования. Сначала было так: увидел проблему, идёшь в центр, берешь этого представителя, ведёшь к себе, показываешь, подписываете акт об устранении.
«Я так сделал, мне сказали, что в течение двух недель устранят, — рассказывает один из жильцов. — При этом выдали мне ключи. Через две недели позвонили — «приходите, подписывайте акт об устранении». А как могли что-то сделать, если ключи были у меня?! Ну, пришёл какой-то приезжий человек, подкрутил окна, сказал «подписывай». На мой вопрос, почему за две недели ничего не сделал, спокойно ответил: «Ну да, не сделал…»
Потом — довольно быстро — процесс поменяли. Если жильцы жалуются на какие-то недоделки, то надо прийти в центр информирования и записаться на встречу с застройщиком. Ближайшая запись через пять дней. Пока не исправят недостатки, не выдадут ключи. Когда исправят, точно не говорят.
Кстати, центр информирования, где надо искать ответственного, работает с понедельника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу с 10:00 до 17:00, а в выходные закрыт. Классическое «У них такой же рабочий день, как у нас с вами». Особенно не набегаешься, если работаешь, и особенно если работаешь в Москве.
Лифты периодически застревают и ломаются. Недавно кто-то из новосёлов просидел там два часа. Поначалу в подъезде повесили бумажку ответственных за лифты со странными или ошибочными номерами, затем выяснилось, что надо обращаться в СП «Практика».
Формально дом еще не передали на баланс управляющей компании, но по поводу проблем с водой или отоплением отправляют в зеленоградский «Жилищник», а конкретно в корпус 1820, где тоже работают в будни с 8:00 до 17:00.
Мусоропровод в доме есть, он открыт, но жильцов просят им пока не пользоваться — «по причине подготовки к эксплуатации и передачи «Жилищнику». Новосёлы уже заспорили между собой, надо ли его оставлять или, может быть, заварить. Мусоропроводом, судя по запаху, уже пользовались — жильцы или рабочие.
С уборкой дома и вывозом мусора проблемы. Уличный контейнер переполнен. Упаковку, коробки некоторые сваливают прямо в подъездах или на улице, вырастает свалка. Новосёлы из числа активных и совестливых сами убирают эти завалы. И призывают соседей не начинать жизнь в новом доме со свинства.
Интернета в доме пока нет, телевидения тоже. Но жильцов больше волнуют недоделки и состояние подъездов. При входе и в холлах очень скользко, уже кто-то упал. Снег вокруг дома чистят не особо часто и не везде — с другой огорожено, там будут сносить пятиэтажку. Сложно и дойти до станции Крюково: на Заводской идет реконструкция, для прохода осталась только узкая тропка.
Интересуются новосёлы и пустыми нежилыми помещениями на первых этажах — когда и что там откроют. Хотят магазины в шаговой доступности. «Зеленоград.ру» обращался с этим вопросом в департамент городского имущества, но там не назвали точных сроков реализации этих помещений — выставления их на продажу или в аренду.
Машины пока заезжают и стоят во дворе, который по проекту должен быть без парковок.
По программе реновации, перевозить имущество переселенцев — мебель, вещи — должны бесплатно. Записываются онлайн, услугу должны предоставить в течение 15 дней. У кого-то этот процесс проходит гладко, у кого-то нет. «Записывались на перевозку 3 декабря, ближайшая доступная дата 27-го», рассказала Екатерина. У соседей в назначенную дату приехала машина с водителем и одним грузчиком. Грузчик посмотрел на количество приготовленного к перевозке и просто исчез. В итоге мебель таскали и грузили водитель и родственники переезжающих.
К другим переселенцам, многодетной матери на сносях и её маме-пенсионерке, приехали хитрые грузчики из числа приезжих. Людям дали четырехкомнатную квартиру, мебели и вещей много. Грузчики уговорили начать с мешков — мол, они полегче, — загрузили ими всю машину и сказали, что места больше нет. И вернуться за мебелью они не смогут, потому что у них по регламенту одна ездка. Видимо, хотели денег. Заодно стали отговаривать семью забирать старую мебельную стенку. Пришлось звонить в центр информирования и ругаться.
Люди потихоньку вывозят вещи сами — благо недалеко. Или приплачивают грузчикам. Упаковка, разборка, сборка, подготовка имущества к перевозке — всё это на самих переселенцах. Между тем, «Жилищник» выделил более 7 миллионов рублей на переезд жителей по реновации, в том числе на Заводскую, 14. Сюда входят и транспорт, и грузчики, и упаковка-распаковка, и сборка-разборка в помещении. Правда, только с 1 февраля — хотя люди уже переезжают, и официальный статус новостройки «идёт заселение».