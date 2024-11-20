Дударов продолжает работать директором государственного бюджетного учреждения «Жилищник ЗелАО» — на руководителей региональных бюджетных учреждений не распространяется запрет на осуществление предпринимательской деятельности, установленный для государственных чиновников, пояснили в префектуре (учредитель «Жилищника»).

При этом на посту директора «Жилищника» Дударов будет обязан принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, связанного с его предпринимательской деятельностью.

В комментариях к этой новости в нашем телеграм-канале директору «Жилищника» одни в шутку советуют продавать то, что не удаётся убрать его организации — опавшие листья, неубранный снег, но другие предполагают, что Дударов хочет заняться бизнесом на установке постаматов в подъездах жилых домов.