Адсалам Дударов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сентябре. Основной вид деятельности: розничная дистанционная торговля (по почте или интернету, вне магазинов, палаток и рынков). Что именно он будет продавать, неизвестно — запрос «Зеленоград.ру» Дударов получил, но не ответил.
Дударов продолжает работать директором государственного бюджетного учреждения «Жилищник ЗелАО» — на руководителей региональных бюджетных учреждений не распространяется запрет на осуществление предпринимательской деятельности, установленный для государственных чиновников, пояснили в префектуре (учредитель «Жилищника»).
При этом на посту директора «Жилищника» Дударов будет обязан принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, связанного с его предпринимательской деятельностью.
В комментариях к этой новости в нашем телеграм-канале директору «Жилищника» одни в шутку советуют продавать то, что не удаётся убрать его организации — опавшие листья, неубранный снег, но другие предполагают, что Дударов хочет заняться бизнесом на установке постаматов в подъездах жилых домов.