Генератор стоит в строительном городке в начале моста через Савелкинский проезд. Работает он то до 23:00, то до раннего утра, ночью его хорошо слышно, рассказала «Зеленоград.ру» жительница 1-го подъезда (городок строителей находится фактически возле него). И это сейчас, а когда люди начнут открывать окна на ночь, будет хуже. Генератор, видимо, нужен для обогрева и освещения. От электросетей строителей почему-то отключили — якобы за неуплату. Представители «Промтехгрупп» (подрядчик строительства) сообщили «Зеленоград.ру», что проблема с электричеством должна решиться в ближайшее время — «ждём со дня на день». О сильном гуде генератора известно и районной управе, люди туда жаловались.

А в остальном с затянувшимся строительством дороги всё если не хорошо, то по крайней мере неплохо: работы не останавливаются, трубы и кабели наконец-то закопали, ямы засыпали. Рабочие уверяют, что это не консервация, а завершение перекладки инженерных сетей, тянущейся много лет. В январе префект Смирнов говорил, что подрядчик столкнулся с некачественным проектом именно по коммуникациям (теплосети, кабельным линиям), из-за чего потребовалась корректировка проекта и, как следствие, в очередной раз отодвинулись сроки завершения стройки. Сделали ли эту корректировку сейчас, неизвестно.

Официальные сроки окончания строительства сейчас — конец 2025 года. Хотя префект говорил, что формально это может быть и апрель 2026-го. Если снова что-нибудь не помешает, то закончить всё можно и этой весной, говорят строители. Осталось положить третий слой асфальта, доделать бордюры возле пересечения проезда с Центральным проспектом, поставить дорожные знаки, сделать разметку пешеходных переходов, установить «лежачих полицейских» (всё это есть в проекте). И, соответственно, запустить двустороннее движение в проезде.

Сквозной проезд в 3-м микрорайоне вдоль «Флейты» безуспешно строили несколько лет. В июле прошлого года работы остановили на неопределенный срок, в августе сказали, что достроят к середине 2025 года. Буквально через пару недель строительство бурно возобновилось, но затем часть работ заморозили до весны. А потом и известили о переносе завершения стройки на конец 2025-го.