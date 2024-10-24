В префектуре считают, что масштабные работы в в 3-м микрорайоне «подходят к концу». Но, по словам самих строителей, из-за ряда проблем стройка в очередной раз затягивается. Выезд на Центральный проспект обещают открыть до конца года, но ряд работ переносят на весну.

Выезд на Центральный проспект закрыли 20 сентября, здесь продолжаются работы по врезке теплотрассы и другие. Также не завершена прокладка электрокабелей вдоль «Флейты». На всём проезде предстоит уложить третий слой асфальта, для этого надо убрать машины, стоящие сейчас в проезде по обеим сторонам. Запретить парковку планировали на этой неделе, но пока этого не происходит.

«Есть проблемы со стройматериалами, ждём поставок, — рассказал «Зеленоград.ру» представитель подрядчика, работающего в проезде. Но отметил, что доделать асфальт, бордюры и открыть проезд планируется в этом году.

Но в проезде должны ещё доделать инженерные сети, завершить благоустройство, устроить пешеходные переходы с разметкой и соответствующими дорожными знаками. Все эти работы откладываются, в том числе потому, что их не проводят зимой, сказал строитель. Для пешеходов это плохая новость: машины снова пойдут сплошным потоком, не пропуская переходящих дорогу. Но, возможно, их станет меньше, поскольку въезд и выезд будет в обе стороны, на Центральный и Московский проспекты.

Сквозной проезд в 3-м микрорайоне вдоль «Флейты» безуспешно строили несколько лет. В июле работы остановили на неопределенный срок, в августе сказали, что достроят к середине 2025 года. А буквально через пару недель строительство бурно возобновилось.