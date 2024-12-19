Три недели назад департамент строительства назвал точную дату окончания затянувшейся стройки в 3-м микрорайоне — 20 октября 2025-го. Теперь она стала менее определенной и превратилась в 4-й квартал будущего года, то есть стройка может закончиться и 31 декабря.
Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами строят несколько лет. В проезде между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» продолжают прокладку коммуникаций, здесь разрыты котлованы и траншеи, а частично работы заморожены до весны. Но рабочие не уходят — на днях зачем-то замуровали пешеходный переход у пересечения проезда с Центральным проспектом и продолжают делать высокий бордюр вдоль проспекта. Въезд с Центрального проспекта обещали открыть до конца года, но вряд ли это произойдет.
Стройка фактически «вылезла» на проспект, подходы к переходу и автобусной остановке находятся на стройплощадке. Это подтвердила и префектура, уточнив, что «безопасность обеспечена». Об этом же говорит глава управы: «сегодня проезд вдоль корпуса 360 — это фактически стройплощадка «, при этом называя другой срок окончания работ, второй квартал.
В префектуре считают, что в проезде уже ведётся благоустройство, причём работы подходят к концу. Глава управы более близок к реальности и говорит, что территорию строительство «нужно будет оперативно приводить в порядок» в следующем году.
На новом информационном плакате обозначен новый срок завершения работ, ответственные лица. А вот данные о техническом заказчике работ с названием компании, фамилиями и телефонами, имевшиеся на прошлом плакате, исчезли. Работы идут, похоже, без проведения конкурса на выбор подрядчика. Заказчик работ — город в лице учреждения «Управление дорожно-мостового строительства», подведомственного департаменту строительства.