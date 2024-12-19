Три недели назад департамент строительства назвал точную дату окончания затянувшейся стройки в 3-м микрорайоне — 20 октября 2025-го. Теперь она стала менее определенной и превратилась в 4-й квартал будущего года, то есть стройка может закончиться и 31 декабря.

Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами строят несколько лет. В проезде между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» продолжают прокладку коммуникаций, здесь разрыты котлованы и траншеи, а частично работы заморожены до весны. Но рабочие не уходят — на днях зачем-то замуровали пешеходный переход у пересечения проезда с Центральным проспектом и продолжают делать высокий бордюр вдоль проспекта. Въезд с Центрального проспекта обещали открыть до конца года, но вряд ли это произойдет.