Новые сроки «подходящего к концу» строительства сквозного проезда у «Флейты» назвали в департаменте строительства — 20 октября 2025 года. Сейчас асфальт на проезжей части не доделан, а пересечение с Центральным проспектом опасно для пешеходов.

Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами строят несколько лет. В префектуре говорили, что объект самый сложный в Зеленограде из-за многолетней и, очевидно, неудачной перекладки инженерных сетей. Но предполагали, что в 2024 году стройка завершится. В июле она остановилась на неопределенный срок: подрядчик ушёл из-за ошибок и недоделок в проекте — они не позволяли продолжать работу. В августе в мэрии сказали, что достроят к середине 2025 года. А буквально через пару недель строительство бурно возобновилось. В октябре строители сообщили, что стройка затянется до весны. Во-первых, не все оставшиеся работы можно проводить зимой, а во-вторых, есть проблемы с поставками стройматериалов.

Теперь речь уже не о весне, а о следующей осени. Сейчас продолжается устройство коммуникаций, а в самом проезде так и не положили третий слой асфальта — это планировали сделать месяц назад — в итоге каждый люк выпирает над дорогой. Въезд с Центрального проспекта обещали открыть до конца года, но вряд ли это произойдёт. Стройка фактически «вылезла» на проспект, подходы к переходу и автобусной остановке находятся на стройплощадке. К тому же строительная техника разворачивается на пешеходной дорожке, расположенной между «Флейтой» и Центральным проспектом. Огораживающие котлованы ограждения периодически падают на тротуар.