А главное, непонятен сам смысл строительства высокого бордюра на пешеходном переходе. Как переходить дорогу?

После публикации новости в нашем телеграм-канале, представитель префектуры ответил ожидаемо: «На указанном в обращении адресе проводятся строительные работы в соответствии с разрешением на строительство. Ограничения проезда носят временный характер. Безопасность обеспечена. Приносим извинения за доставленные неудобства». В общем, всё у них в порядке.