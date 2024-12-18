Строительство сквозного проезда в 3-м микрорайоне получило неожиданное продолжение: рабочие обнесли высоким бордюром переход возле остановки «Товары для дома». Мз бордюра торчит металлический штырь. Люди спотыкаются и падают.
Пешеходный переход оказался внутри стройплощадки. Проезд транспорта тут перекрыт, зато вовсю ездит строительная техника. Стройплощадка вместе с переходом отделена от проспекта бетонными блоками и забором, обойти их можно, но придётся карабкаться по сугробам.
А главное, непонятен сам смысл строительства высокого бордюра на пешеходном переходе. Как переходить дорогу?
После публикации новости в нашем телеграм-канале, представитель префектуры ответил ожидаемо: «На указанном в обращении адресе проводятся строительные работы в соответствии с разрешением на строительство. Ограничения проезда носят временный характер. Безопасность обеспечена. Приносим извинения за доставленные неудобства». В общем, всё у них в порядке.