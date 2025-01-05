Новый срок затянувшейся стройки в 3-м микрорайоне назвал префект Анатолий Смирнов. Но отметил, что верит в лучшее. При этом всего две недели назад возле «Флейты» обновили информационный щит, где обозначили завершение стройки в конце 2025 года.

Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами — вдоль «Флейты» и ЖК «Зеленоград-сити» — фактически построили с одной стороны, дорогу расширили, сделали тротуары. Но не может закончиться многолетняя история с перекладкой инженерных сетей — из-за этого возле пересечения дороги с Центральным проспектом раскопаны котлованы, перекрыт проезд. Траншеи для труб и кабелей остаются и вдоль дороги, и возле подъездов «Флейты».

"Подрядчики за эти годы (истории уже лет восемь) не выполняли контрактных обязательств, объект бросали — напомнил ход событий в интервью радио «Зеленоград сегодня» Смирнов. — В конечном итоге, благодаря нашим активным действиям и разговорам с заместителем мэра, в июле появился вполне вменяемый подрядчик «Промтехгрупп», который взялся за строительство дороги и перекладку коммуникаций. Но столкнулся с не очень качественной документацией — по теплосети, кабельным линиям. Потребовалась корректировка проекта".

Это касается, прежде всего, требований МОЭК к переделке проекта — нужен «совершенно другой объем работ». Пока эти работы не выполнят, дорогу не достроят — она пройдёт над теплотрассой. Надо доделать и кабельные сети. «Формальный срок завершения строительства объекта по контракту — апрель 2026 года, — отметил префект. — Но физические работы не проблема, фактически их можно завершить за месяц, когда будет выполнен и согласован проект».

«Я очень надеюсь, что это [согласование проекта] будет в середине 2025 года», — сказал префект, но добавил, что его соображения «приблизительные».

Корректировку проекта уже делали в 2019 году — АО «Зеленоградпроект» (генеральный проектировщик и техзаказчик проведения инженерных изысканий), а также проектные организации ООО «Инжспецпроект» и ООО «Витана». До того в 2017—2018 годах обследованием технического состояния инженерного оборудования и сооружений для прокладки коммуникаций занималось ООО «Приоритет Инжиниринг» (ныне исключено из ЕГРЮЛ). Основными документами, на основании которых предлагалось выполнять обследование, были проектная документации по объекту «Инженерные коммуникации для микрорайона 3Б» 2007 года и акт визуального осмотра того же объекта 2016 года. Все эти работы проводились по госконтрактам по заказу департамента строительства, получили положительное заключение Мосгосэкспертизы и считаются выполненными.

Кто сейчас занимается корректировкой проекта, неизвестно. Упомянутый префектом контракт с действующими подрядчиками строительства на сайте госзакупок мы найти не смогли.