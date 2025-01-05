Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами могут строить до апреля 2026 года. Но префект надеется на лучшее 05.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Новый срок затянувшейся стройки в 3-м микрорайоне назвал префект Анатолий Смирнов. Но отметил, что верит в лучшее. При этом всего две недели назад возле «Флейты» обновили информационный щит, где обозначили завершение стройки в конце 2025 года.

Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами — вдоль «Флейты» и ЖК «Зеленоград-сити» — фактически построили с одной стороны, дорогу расширили, сделали тротуары. Но не может закончиться многолетняя история с перекладкой инженерных сетей — из-за этого возле пересечения дороги с Центральным проспектом раскопаны котлованы, перекрыт проезд. Траншеи для труб и кабелей остаются и вдоль дороги, и возле подъездов «Флейты».

"Подрядчики за эти годы (истории уже лет восемь) не выполняли контрактных обязательств, объект бросали — напомнил ход событий в интервью радио «Зеленоград сегодня» Смирнов. — В конечном итоге, благодаря нашим активным действиям и разговорам с заместителем мэра, в июле появился вполне вменяемый подрядчик «Промтехгрупп», который взялся за строительство дороги и перекладку коммуникаций. Но столкнулся с не очень качественной документацией — по теплосети, кабельным линиям. Потребовалась корректировка проекта".

Это касается, прежде всего, требований МОЭК к переделке проекта — нужен «совершенно другой объем работ». Пока эти работы не выполнят, дорогу не достроят — она пройдёт над теплотрассой. Надо доделать и кабельные сети. «Формальный срок завершения строительства объекта по контракту — апрель 2026 года, — отметил префект. — Но физические работы не проблема, фактически их можно завершить за месяц, когда будет выполнен и согласован проект».

«Я очень надеюсь, что это [согласование проекта] будет в середине 2025 года», — сказал префект, но добавил, что его соображения «приблизительные».

Корректировку проекта уже делали в 2019 году — АО «Зеленоградпроект» (генеральный проектировщик и техзаказчик проведения инженерных изысканий), а также проектные организации ООО «Инжспецпроект» и ООО «Витана». До того в 2017—2018 годах обследованием технического состояния инженерного оборудования и сооружений для прокладки коммуникаций занималось ООО «Приоритет Инжиниринг» (ныне исключено из ЕГРЮЛ). Основными документами, на основании которых предлагалось выполнять обследование, были проектная документации по объекту «Инженерные коммуникации для микрорайона 3Б» 2007 года и акт визуального осмотра того же объекта 2016 года. Все эти работы проводились по госконтрактам по заказу департамента строительства, получили положительное заключение Мосгосэкспертизы и считаются выполненными.

Кто сейчас занимается корректировкой проекта, неизвестно. Упомянутый префектом контракт с действующими подрядчиками строительства на сайте госзакупок мы найти не смогли.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Джаз-клуб «ДК41» открылся в Савелкинском проезде, 10 Реклама
В этот день, 3 января 1992 года, Зеленоград стал отдельным административным округом Москвы, а внутри него образовано пять районов Новости
Как фитнес-клуб «Грин Сити» может возобновить работу - предложение одного из кредиторов Истории
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Каток на площади Юности будет работать в Новогоднюю ночь Новости
Вокруг Зеленограда запретили использовать пиротехнику Новости
Отметить новый год на зооферме «Шихово» — идеальный план на новогодние каникулы Реклама
Разовые билеты и абонементы на электричках МТППК подорожают со 2 января. Вот новые цены Новости
Как казах в Крюково Москву защищал. И стал героем для Фиделя и Че Гевары Истории
СПА для головы — подарите себе и близким тихое счастье в преддверии Нового года Реклама
Строительные недоделки и проблемы с переездом. Как старожилы Крюково перебираются в новый дом по реновации на Заводской Новости
Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
Скейт-парк на Озерной аллее обещают восстановить в 2025 году. Будет он бетонным или снова из недолговечной фанеры, пока неизвестно Новости
Вакансии в компании Alti, производство сыров (р/п Ржавки) Реклама
Фитнес-клуб «Грин сити» закрыт из-за долгов Новости
На улице скользко после перехода температуры через через ноль — будьте осторожны Новости
Театр из Дубая представляет новогодний музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города» Реклама
Слухи про объединение школ искусств и отмену бюджетных мест распространяются по Зеленограду. Мэрия всё опровергает Новости
Кондитерский магазин «Аленка» открылся на Крюковской площади Новости
Новогодний конкурс от салона красоты «Никор» Реклама
Елочные базары открылись в Зеленограде Новости
Пять магазинов «ВкусВилл» стали работать круглосуточно. Ночью там нет никого, кроме покупателей Новости
Подарочные сертификаты Termoland — один для подарка, второй для вас! Реклама
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
Катки во дворах обещают начать заливать при температуре -5 градусов и ниже. Правда, до конца года таких морозов не обещают Новости
Заряжаемся атмосферой праздника и устраиваем самые теплые встречи в кафе «KakaVa Mama» — специальные условия на проведение мероприятий, открыт приём заказов на блюда к новогоднему столу Реклама
Магазин «Десяточка» открылся после пожара Новости
Пространство с котиками «КотоLoft» открывается в Зеленограде Новости
Розыгрыш iPhone 16 Pro Max 256Gb Реклама
Парковку решили запретить на выездах из нескольких зеленоградских дворов Новости
«Лежачих полицейских» решили сделать в трёх дворах после обращений «Зеленоград.ру». Там сбивали пешеходов Новости
Программа check-up всего за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
Робот-уборщик начал работать в зеленоградском магазине «Лента» Новости
Левые повороты с проспекта Генерала Алексеева полностью запретили Новости
Новогодний ассортимент товаров в магазинах «Я Сама» приведет в восторг и взрослых, и детей Реклама
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру