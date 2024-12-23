Скейт-парк на Озерной аллее обещают восстановить в 2025 году. Будет он бетонным или снова из недолговечной фанеры, пока неизвестно 23.12.2024 ZELENOGRAD.RU

Площадка скейт-парка у ледового дворца стоит пустой и заброшенной больше двух лет. Её решили «привязать» к масштабному благоустройству зоны отдыха у городского пруда, которое начнется весной 2025-го. «В следующем году объект обретет новую жизнь», сообщил глава управы района Савелки Игорь Костин.

Фанерную площадку для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах устроили рядом с ледовым дворцом «Орбита» в 2016 году. За пять лет она практически развалилась. Оборудование убрали летом 2022 года, обещали быстро заменить, но не успели и отложили работы на 2023-й. Но ни тогда, ни в этом году скейт-парк не построили. Почему, в управе и префектуре не объясняли.

Отвечая на вопрос о судьбе площадки, в префектуре сообщили, что реконструкция скейт-парка «включена в дорожную карту по реализации мероприятий комплексного благоустройства знакового объекта «Большой городской пруд» на 2024-2025гг. В этом году должны были сделать проект. С широкой публикой он не обсуждался.

Хотя фанерные скейт-парки показали свою недолговечность (специалисты вообще рассматривают их только как кратковременные, для соревнований), два года назад в управе снова хотели делать фанерный скейт-парк, а не бетонный. В управе объясняли, что это практичное, современное и долговечное решение, такое оборудование можно эксплуатировать без какого-либо ремонта 5-7 лет, хотя это не соответствует реальности. Скейт-парк в 1-м микрорайоне у Быкова болота тоже был фанерным и тоже разрушился меньше, чем за пять лет. Площадку реконструировали в этом году и сделали бетонным. Бетонный скейт-парк стоит также в 17-м микрорайоне. На каком варианте остановились в случае с площадкой на Озёрной аллее — спросим в управе и вернемся с ответом.

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Метки:
скейтборд, скейт-парк
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