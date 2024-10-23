Чтобы сделать нормальный скейт-парк потребовалось несколько попыток — сначала его сделали из фанеры, но через несколько лет он развалился — в этом году решили сделать более долговечный из бетона. Но первый подрядчик не справился — пришлось ломать то, что он успел построить и экстренно делать заново.

Был ещё фанерный скейт-парк между Сосновой аллеей и городским прудом, но он тоже развалился — когда его восстановят, пока точно неизвестно.