Новый скейт-парк в 1-м микрорайоне пришлось разломать из-за нарушений со стороны подрядчика, за работой которого плохо следили 27.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Контракт на строительство бетонного скейт-парка возле пруда Быково болото «Жилищник» заключил в середине апреля с индивидуальным предпринимателем Натальей Козляковской из Белгорода. Она должна была построить скейт-парк за три месяца и почти 20 миллионов рублей.

Но через полтора месяца после заключения контракта, в конце июня, «Жилищник» внезапно обнаружил, что подрядчик не согласовал эскиз скейт-парка, а также не предоставил контакты для обмена корреспонденцией, хотя должен был сделать это сразу. Ещё через неделю «Жилищник» (вероятно, также внезапно) обнаружил, что зона производства работ не огорожена, нет информационных щитов и предупреждающих знаков. За это подрядчика многомиллионного контракта оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Ещё через три недели, когда срок выполнения работ прошёл, «Жилищник» разорвал контракт, добавив новую претензию — бетонные элементы скейтпарка, которые отливали на месте, должны набирать стопроцентную прочность в течение 28 дней, но это «не предполагает возможность изготовить конструктив надлежащим образом» и выполнить работы срок.

«Качество выполнения работ было крайне низкого уровня. Построенные элементы скейт-парка, скорее всего, не прошли бы проверку при приемке объекта. И, тем более, пользоваться им было бы небезопасно», прокомментировал ситуацию глава управы, добавив, что денег за работу не заплатили.

Теперь «Жилищник» оперативно подписал контракт с новым подрядчиком, который, по словам главы управы, имеет большой опыт строительства таких специализированных спортивных объектов.

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Метки:
микрорайон 1, скейтборд, скейт-парк
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