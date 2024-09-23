В планах сделать следующее:
- новое освещение
- ремонт дорожек
- зона для торговли
- система видеонаблюдения и стелы с тревожными кнопками
- новую вышку спасателей и медпункт
- новые раздевалки
- расширение пляжной зоны
- шезлонги и душевые кабинки
- новую детскую и спортивные площадки (в том числе для пляжного волейбола)
Об этих планах рассказали в префектуре. «Прошло пять лет после капремонта, многие элементы изношены», — говорил представитель городской администрации.
О планах по благоустройству городского пруда стало известно ещё в прошлом году. Тогда в документах префектуры ближайшие работы обозначались, как «первый этап». Ограничатся ли работы в 2025-м году только пляжем, неизвестно. По документам на проектирование, зона благоустройства достаточно большая и захватывает, территорию до Сосновой аллеи (см. на плане), где планировали построить новый скейт-парк.
Ещё важней — будет ли работать пляж в 2025-м году. В префектуре говорят, что проектирование закончат до декабря. Значит выбор подрядчика и все подготовительные работы можно сделать к весне, чтобы за два-три месяца сделать все работы и открыть пляж хотя бы к середине лета. Так было бы правильно, но как будет на самом деле, пока неизвестно. Спросим в префектуре и вернемся с ответом.