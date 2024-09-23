В планах сделать следующее:

новое освещение

ремонт дорожек

зона для торговли

система видеонаблюдения и стелы с тревожными кнопками

новую вышку спасателей и медпункт

новые раздевалки

расширение пляжной зоны

шезлонги и душевые кабинки

новую детскую и спортивные площадки (в том числе для пляжного волейбола)

Об этих планах рассказали в префектуре. «Прошло пять лет после капремонта, многие элементы изношены», — говорил представитель городской администрации.

О планах по благоустройству городского пруда стало известно ещё в прошлом году. Тогда в документах префектуры ближайшие работы обозначались, как «первый этап». Ограничатся ли работы в 2025-м году только пляжем, неизвестно. По документам на проектирование, зона благоустройства достаточно большая и захватывает, территорию до Сосновой аллеи (см. на плане), где планировали построить новый скейт-парк.