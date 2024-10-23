В МИЭТ поступил каждый пятый выпускник зеленоградских школ. В университете отметили достижения каждой школы 23.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Об итогах абитуриентской компании рассказали на встрече и.о. ректора зеленоградского университета Сергея Гаврилова с директорами школ.

Всего в МИЭТ поступило 373 выпускника зеленоградских школ (из 1785 это почти 21%) — это на 51 человек больше по сравнению с прошлым годом (+16%). Из них больше половины (215 человек, 58%) прошли на бюджет. Средний балл зеленоградских выпускников — 212 (+2 к прошлому году).

В МИЭТе смогли найти, за что отметить каждую школу:

  • 609 — самый высокий средний балл (220)
  • 618 — самая большая доля выпускников, выбравших МИЭТ (75%)
  • 719 — рекордный рост количества выпускников (было 5, стало 19)
  • 842 — самое большое количество, поступивших в институт перспективных материалов (ПМТ)
  • 853 — самое большое количество высокобалльников
  • 854 — самый высокий средний балл на бюджете (правда, среди двух человек)
  • 1150 — рекордное количество выпускников с БВИ (4)
  • 1151 — лучшее повышение среднего балла ЕГЭ выпускников (было 197, стало 214)
  • 1194 — рекордное количество выпускников (66)
  • 1353 — самое большое количество выпускников-гуманитариев
  • 1528 — количество выпускников, поступивших на «Радиотехнику»
  • 1557 — самое большое количество, поступивших в институт интегральной электроники (ИнЭЛ)
  • 1912 — самое большое количество, поступивших в институт микроприборов и систем управления (МПСУ)
  • 2045 — самая большая доля выпускников, поступивших на бюджет (62%)

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Метки:
школы, миэт, абитуриенты, рейтинг школ
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