Об итогах абитуриентской компании рассказали на встрече и.о. ректора зеленоградского университета Сергея Гаврилова с директорами школ.

Всего в МИЭТ поступило 373 выпускника зеленоградских школ (из 1785 это почти 21%) — это на 51 человек больше по сравнению с прошлым годом (+16%). Из них больше половины (215 человек, 58%) прошли на бюджет. Средний балл зеленоградских выпускников — 212 (+2 к прошлому году).

В МИЭТе смогли найти, за что отметить каждую школу: