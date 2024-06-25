С перечисленными областями деятельности в том числе связана и практика у студентов: многие проходят её именно по профилю разработчиков САПР ИС в таких компаниях, как АО «НИИМЭ», АО «Микрон», ООО «НМ-Тех», ООО «Альфачип», НПК «Технологический центр», АО НПЦ «ЭЛВИС», АО «Ангстрем» и других.

«Зачастую прямо во время прохождения практики в тех же компаниям оформляется и трудоустройство выпускников, — отмечает Дмитрий Булах. — Компании заинтересованы в наших выпускниках и в том, чтобы они оставались и развивали свои навыки в тех областях, в которых они выполняют научную работу».

Учёбе сопутствует научная работа, которую ведут студенты и преподаватели — она соответствует профилю бакалавриата и охватывает вопросы как проектирования интегральных схем (ИС), так и разработки ПО для моделирования полупроводниковых изделий и проектирования ИС. Среди наиболее интересных научных направлений: оценка энергоэффективности интегральных схем и проектирование схем с пониженным энергопотреблением, разработка аппаратной реализации нейросетей для обработки изображений, применение искусственного интеллекта в задачах проектирования ИС на различных этапах, разработка ПО для реализации отечественного маршрута проектирования ИС.

Профиль «Квантовые приборы и наноэлектроника» предполагает несколько иную специализацию. В дополнение к основным дисциплинам по физике полупроводниковых приборов, средствам моделирования и проектирования студенты получают более глубокую фундаментальную подготовку по квантовой механике, статистической физике, фотонике и другим физическим дисциплинам.

«Мы нацелены на подготовку специалистов, которые будут работать в ведущих научных организациях и исследовательских отделах предприятий. Регулярно местами прохождения практики студентов и трудоустройства наших выпускников становятся лаборатории не только в МИЭТе и зеленоградских предприятиях (АО „НИИМЭ“, НПК „Технологический центр“, ЗНТЦ, и др.), но и в институтах Академии наук (ФИАН, ФТИАН и др.) и научных центрах других вузов (МГУ, ВШЭ, МФТИ)», — говорит Николай Шубин.

Руководит Институтом ИнЭл доктор технических наук, профессор Владимир Вячеславович Лосев — ученый в области проектирования интегральных аналогово-цифровых и СВЧ устройств, автор свыше 90 научных и учебно-методических трудов и нескольких изобретений.