Наш мир за последние десятилетия стремительно наполнился электроникой — в 1958 году появилась первая микросхема, а сегодня невозможно представить себе повседневную жизнь без электронных устройств, на носу век фотоники, искусственный интеллект готовится пройти тест Тьюринга. Человечество опасается, что рабочие места займут роботы, однако востребованность разработчиков электронных устройств только растёт вместе с их зарплатами.
Зеленоградцам повезло — погрузиться в одну из многочисленных специальностей в области электроники, микроэлектроники, наноэлектроники и даже фотоники можно прямо рядом с домом. Рассказываем, какие направления и профили предлагает для этого МИЭТ сегодняшним абитуриентам.
Конструирование и технология электронных средств
В названии этого направления — и разработка современной электроники, от чипов, МЭМС, фотоники, микросборок и электронных модулей до сложных технических систем и радиоэлектронной аппаратуры, и изучение новых технологий производства электроники, и знакомство с новейшими системами автоматизированного проектирования (САПР) и систем управления жизненным циклом изделия. В Институте нано- и микросистемной техники (НМСТ) учат всему этому, и не только.
В 2023 году на направлении «Конструирование и технология электронных средств» — 52 бюджетных места на бакалавриате и 32 в магистратуре. Из них 16 мест в бакалавриате и 6 мест в магистратуре выделено для целевого обучения — фактически это бюджетные места с дальнейшим гарантированным трудоустройством на такие предприятия как зеленоградский АО «Микрон», АО «НИИМЭ», АО «НТЦ ЭЛИНС», АО «Завод «Компонент», московское АО «НПО «Электронное приборостроение», в организации Госкорпорации «Роскосмос» и другие компании.
На направлении действует два профиля подготовки бакалавров:
- Профиль «Изделия микросистемной техники» — это углубленные знания в области создания микросистем, датчиков и систем на их основе, которые используются сегодня в гаджетах, автомобилях и летательных аппаратах.
- Профиль «Роботизированные устройства и системы» — здесь студентов учат проектированию робототехнических устройств, приборов и модулей технологического оборудования микроэлектроники.
«Наши профили соответствуют тенденциям техники на ближайшие десятилетия, — говорит профессор Института НМСТ, доктор технических наук Виктор Калугин. — Это индустрия интернета вещей, робототехники, беспилотных транспортных средств. Институт сотрудничает с десятками предприятий, где студенты проходят практику и к концу обучения приобретают серьезный опыт в сфере электроники, микроэлектроники и микросистемной техники. На наших выпускников высокий спрос на рынке труда, они получают достойные зарплаты».
Практика начинается уже на третьем курсе, и предложений по местам практики всегда больше, чем студентов. Выпускники магистратуры ценятся особенно: «Это во многом связано с практическим опытом кандидатов — у магистров его заметно больше. Тем более, обучение в магистратуре проходит в вечернее время и по субботам, что позволяет ребятам устроиться на полную ставку», — отмечает начальник НИЛ ТКПМ, доцент Института НМСТ Денис Вертянов.
«Я только что закончил магистратуру и работаю в НИИ „Субмикрон“ — попал туда на практику во время учебы и сейчас продолжаю там работать, — делится своим опытом магистрант направления „Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics“ Сергей Гершунин. — Свое профессиональное будущее я вижу в той же области, в которой учился — сейчас я инженер-конструктор. Благодарен МИЭТу за то, что он дает возможность развиваться не только на занятиях, но и вне аудиторий и вне самого университета».
Все преподаватели Института НМСТ сами являются разработчиками электронных систем. Способствует этому большое число хорошо оснащенных учебно-научных центров и лабораторий в институте — а значит, все возможности для исследований, разработки и изготовления экспериментальных и опытных образцов современных электронных средств: различных чувствительных элементов сенсоров, оптоэлектроники и фотоники, инерциальных навигационных микросистем, модулей микроэлектронного оборудования и роботизированных систем.
Многие разработки проводятся в интересах промышленных партнёров. Так, в 2022 году для молодых ученых и инженеров на базе института была создана научно-исследовательская лаборатория «Передовые технологии корпусирования и производства 3D микросистем» (НИЛ ТКПМ) — здесь разрабатывают конструктивно-технологические решения для создания передовых технологий корпусирования микросхем и производства высокоинтегрированных 3D микросборок. Основной технологический партнер лаборатории — Зеленоградский нанотехнологический центр, на сборочном производстве которого будут внедряться новые технологические процессы и разработки.
Электроника и наноэлектроника
Это самое массовое направление подготовки, магистральное для МИЭТа — в 2023 году здесь 141 бюджетное место в бакалавриате и 85 мест в магистратуре. Поступившие в бакалавриат станут студентами нового Института интегральной электроники (ИнЭл) МИЭТ, образованного буквально недавно, этой весной. Институт объединил три кафедры университета — кафедру интегральной электроники и микросистем, кафедру проектирования и конструирования интегральных микросхем, кафедру квантовой физики и наноэлектроники — и стал одним из самых крупных институтов МИЭТа по числу студентов.
После первого курса студенты выберут профиль обучения на одной из кафедр:
- Профиль «Квантовые приборы и наноэлектроника» — это образование международного уровня и качественная научная подготовка в области квантовых технологий, которые востребованы в высокотехнологичной медицине, криптографии и системах искусственного интеллекта. Студенты получают навыки проектирования электронных устройств и интегральных схем, приборов квантовой электроники и фотоники.
- Профиль «Интегральная электроника и наноэлектроника» предполагает изучение методов проектирования изделий наноэлектроники, средств моделирования приборов и систем наноэлектроники, маршрутов и технологии их создания, физики полупроводников и полупроводниковых приборов.
- Профиль «Автоматизированное проектирование изделий наноэлектроники» готовит и специалистов по проектированию изделий наноэлектроники на базе нанометровых технологий с использованием САПР, и программистов с навыками использования нескольких языков программирования, и разработчиков встраиваемых систем с навыками программирования на низкоуровневых языках для конкретной архитектуры.
Выпускники Института ИнЭл должны удовлетворить актуальный запрос отечественной промышленности на высококвалифицированные кадры, на профессионалов, готовых сразу вступить в производственную, проектную и другие виды деятельности.
«Миссия института — формирование открытой среды для личностного и творческого роста талантливых исследователей и инженеров в области интегральной электроники. Мы опираемся на принцип вовлечения обучающихся в проектную деятельность под руководством ведущих ученых и конструкторов отрасли, — заявляет директор Института ИнЭл доктор технических наук Владимир Лосев. — Сейчас, как никогда ранее, чрезвычайно высок спрос на выпускников наших образовательных программ. Это отмечают все наши предприятия-партнеры, с которыми нас связывает многолетнее сотрудничеств».
Сами предприятия в этом году дали направлению «Электроника и наноэлектроника» 14 мест целевого обучения на бакалавриате и 17 в магистратуре. Среди партнеров вуза, заключивших договоры на обучение студентов — Минпромторг России, зеленоградские АО «НИИМЭ», ООО «НМ-Тех», АО «Ангстрем» и другие компании.
Осенью третьего курса начинаются встречи представителей предприятий со студентами, и многие бакалавры уже в это время находят своё место работы по специальности. В институте это только приветствуют — участие в реальных проектах стимулирует мотивацию к учёбе.
Выпускникам бакалавриата открыто поступление в магистратуру — бюджетных мест там довольно много. «Чтобы стать действительно квалифицированным и востребованным специалистом в такой высокотехнологичной сфере, как современная электроника, закончить бакалавриат не достаточно», — считает Владимир Лосев.
«Направление «Электроника и наноэлектроника» сейчас стремительно развивается, в него вкладываются ресурсы, оно очень перспективно, — рассказывает магистрант Рустем Шарипов. — Уже два года я работаю инженером на предприятии «НМ-Тех», моя специальность — термические процессы и осаждение из газовой фазы. Когда я был на третьем курсе, «НМ-Тех» проводил кампанию по поиску студентов, которые будут учиться как за рубежом, так и в МИЭТе. Я прошел отбор в качестве инженера-стажера и работаю там по сей день.
Помимо предметов обязательной программы Институт ИнЭл предлагает студентам факультативы в области разработки и применения САПР для создания электронной компонентной базы: «Программирование микроконтроллеров на C/C++», «Современные возможности разработки программного обеспечения», «Моделирование элементов твердотельной электроники» и «Нанофотоника».
В ближайших планах института — запуск совместно с зеленоградским ООО «НМ-Тех» программы профессиональной переподготовки «Особенности производства кремниевых интегральных схем на пластинах диаметром 300 мм» и создание новых факультативных курсов по разработке и применению отечественных САПР.
Кроме того, институт участвует в научно-технических проектах. Среди них — развитие глобальных высокотехнологичных продуктов и сервисов электроники и IT по технологии Multi-Project Wafer совместно с АО «Микрон» и другими партнерами, участие в создании и развитии технологического полигона, открытие Центра по проектированию интегральных схем и лаборатории автоматизации проектирования. В ближайшей перспективе стартуют проекты по разработке двух САПР для Минпромторга: приборно-технологическому моделированию и оптимизации цифровых интегральных схем.
Всё это — будущее и профессиональные перспективы для сегодняшних студентов и магистрантов.
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