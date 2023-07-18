Конструирование и технология электронных средств

В названии этого направления — и разработка современной электроники, от чипов, МЭМС, фотоники, микросборок и электронных модулей до сложных технических систем и радиоэлектронной аппаратуры, и изучение новых технологий производства электроники, и знакомство с новейшими системами автоматизированного проектирования (САПР) и систем управления жизненным циклом изделия. В Институте нано- и микросистемной техники (НМСТ) учат всему этому, и не только.

В 2023 году на направлении «Конструирование и технология электронных средств» — 52 бюджетных места на бакалавриате и 32 в магистратуре. Из них 16 мест в бакалавриате и 6 мест в магистратуре выделено для целевого обучения — фактически это бюджетные места с дальнейшим гарантированным трудоустройством на такие предприятия как зеленоградский АО «Микрон», АО «НИИМЭ», АО «НТЦ ЭЛИНС», АО «Завод «Компонент», московское АО «НПО «Электронное приборостроение», в организации Госкорпорации «Роскосмос» и другие компании.

На направлении действует два профиля подготовки бакалавров:

Профиль «Изделия микросистемной техники» — это углубленные знания в области создания микросистем, датчиков и систем на их основе, которые используются сегодня в гаджетах, автомобилях и летательных аппаратах.

Профиль «Роботизированные устройства и системы» — здесь студентов учат проектированию робототехнических устройств, приборов и модулей технологического оборудования микроэлектроники.

«Наши профили соответствуют тенденциям техники на ближайшие десятилетия, — говорит профессор Института НМСТ, доктор технических наук Виктор Калугин. — Это индустрия интернета вещей, робототехники, беспилотных транспортных средств. Институт сотрудничает с десятками предприятий, где студенты проходят практику и к концу обучения приобретают серьезный опыт в сфере электроники, микроэлектроники и микросистемной техники. На наших выпускников высокий спрос на рынке труда, они получают достойные зарплаты».

Практика начинается уже на третьем курсе, и предложений по местам практики всегда больше, чем студентов. Выпускники магистратуры ценятся особенно: «Это во многом связано с практическим опытом кандидатов — у магистров его заметно больше. Тем более, обучение в магистратуре проходит в вечернее время и по субботам, что позволяет ребятам устроиться на полную ставку», — отмечает начальник НИЛ ТКПМ, доцент Института НМСТ Денис Вертянов.