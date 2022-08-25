Внук «кулака», сын красноармейца

Татарская деревушка Верхний Шандер, где родился Камиль Валиев, насчитывала два десятка дворов. Один из них принадлежал когда-то его деду — зажиточному крестьянину. У деда было десять сыновей, поэтому его семье полагался большой земельный надел. За этот сказочный достаток деда в 1931 году раскулачили и сослали в самый захолустный район Пермского края, где он и умер, едва успев увидеть внука, которому предстояло прославить род Валиевых.

Отец Камиля — Ахмет Валиев был в те годы уже человеком семейным, и с такой биографией, что его, хотя он и был «сын кулака», тронуть не посмели. В Гражданскую Ахмет сражался против Колчака в рядах Красной Армии, потом воевал с басмачами в Средней Азии. Начальство отличило храброго бойца и послало его в Казань на курсы командиров. Но Ахмет стать военным не пожелал — в 1926 году он вернулся в родную деревню, женился на дочке муллы из соседней деревни. Девушку звали Махруй, до замужества она учительствовала в деревенской начальной школе.

Камиль появился на свет в тот год, когда раскулачили деда — 15 января 1931-го. Он стал третьим сыном в семье Валиевых. Родители — повидавший мир отец и мать-учительница, — поощряли в своих детях тягу к знаниям. Мать, обремененная детьми и хозяйством, всё же находила время для занятий с мальчиком, так что в школу в 1938-м Камиль пошёл хорошо подготовленным: он умел читать и писать, тянулся за старшими братьями-школьниками.