«Когда я пришёл в МИЭТ…»

В МИЭТ Виталий Вернер пришёл на старте работы вуза — в 1967 году, имея за плечами немалый производственный и преподавательский опыт. Выпускник физико-химического факультета Московского института стали и сплавов, он вспоминал о студенческих годах так: «Когда я поступил в институт, то на первой сессии мне показалось, какая лафа после школы. Ничего не надо. В результате — схватил „тройку“ по физике. Это была моя единственная „тройка“, которую я имел за время учёбы. После этого я решил, что надо посмотреть, что такое физика. Пошёл на кафедру и со второго курса начал работать в различных научных группах. Дальше я начал заниматься наукой постоянно на этой кафедре».

Окончив в 1956 году институт, Вернер работал инженером на Пензенском дизельном заводе, затем стал начальником лаборатории. С 1961 года преподавал в Электростальском филиале МИСиС на кафедре общей и теоретической физики. Был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1964-м защитил диссертацию и получил звание кандидата физико-математических наук.

В 1967 году на одной из конференций Виталий Вернер познакомился с профессором Тимофеем Шермергором, который в то время заведовал кафедрой общей физики МИЭТа.

«Он сказал, что есть хорошее такое место — МИЭТ. „Ты сюда не хочешь?“ Я сказал: „Хочу!“, — вспоминает Виталий Дмитриевич. — Приехал сюда, поначалу очень понравился город. Следующее впечатление было у меня как у преподавателя. До этого я работал в электростальском филиале, где преподавал вечерникам. Когда пришёл в МИЭТ, я понял, что здесь нужно работать по-другому, потому что ребята были сильные: большинство приходили из физико-математических школ. Вот такие у меня были впечатления о вузе: высокий уровень подготовки студентов и научной работы».