В годы революции Лукины оказались в Бобруйске. Отец Виктор Владимирович устроился помощником инспектора косвенных налогов — должность ничтожная, но выбирать не приходилось, а мать Александра Фёдоровна стала учительницей. Фёдор успел окончить четыре класса школы, а вместо пятого пришлось идти в пастухи.

Мать сама обучала сына, пока была в силах — трудные условия жизни подорвали её здоровье, она тяжело заболела и умерла в 1925 году. Детство и юность Фёдора прошли в трудах: он пас скотину, затем был возчиком на реке Березине, потом грузчиком. После смерти матери 17-летний Фёдор устроился кочегаром на махорочной фабрике в Бобруйске. Отработав смену у топки, юноша добровольно усаживался за книги — тяга к знаниям побеждала в нём обычные желания и увлечения молодости. За два года он самостоятельно подготовился и сдал квалификационные экзамены на должность помощника машиниста Центральной Бобруйской электростанции.

Но это был не предел его мечтаний — парень хотел учиться дальше, стать инженером, а может, и не только им. В 1928 году Фёдор Лукин похоронил и отца. Ему было только двадцать лет, а он уже многое повидал в жизни, сменил не одну профессию, крепко стоял на ногах и в будущем собирался достичь ещё многого. Он продолжал упорно корпеть над книгами — готовился. Его ждала столица.