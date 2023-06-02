Институт Микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ: перспективы и возможности 02.06.2023 Партнерский материал

Институт микроприборов и систем управления (МПСУ) — это классическая миэтовская школа. Здесь готовят инженерно-технические и научные кадры в области исследований, разработки и эксплуатации электронных систем и программного обеспечения. Институт возник в 2017 году на базе знаменитого факультета Микроприборов и технической кибернетики, который считался чуть ли не главным в мире по подготовке системотехников. Сегодня же здесь учатся будущие инженеры и программисты.

В этом году по процедуре поступления изменений не предвидится — программы бакалавриата и вступительные экзамены остаются прежними, а вот о перспективах и новых возможностях для студентов и выпускников МПСУ мы сейчас поговорим.

Три направления — разнообразие специальностей

Итак, Институт МПСУ (создан в 2017 году на базе трех кафедр факультета МПиТК, одной кафедры факультета ИТС и нескольких научных подразделений) осуществляет подготовку по трем направлениям: «Информатика и вычислительная техника», «Радиотехника» и «Управление в технических системах». «По окончании любого из этих направлений выпускник освоит инженерные компетенции, необходимые ему для ведения профессиональной деятельности на таких позициях, как: разработчик встраиваемых систем, инженер-радиотехник, программист, системный программист, разработчик RTL, верификатор, тестировщик», — говорит к.т.н., заместитель директора по образовательной деятельности, доцент МПСУ Дмитрий Калеев. Кроме того, как ранее подчеркивал к.т.н., доцент, зам. главного конструктора Института МПСУ Константин Лялин, выпускники Института востребованы в принципе во всех секторах экономики, где необходима электроника: «Когда цифровизация в нашей стране идет по всем отраслям, работой наши ребята обеспечены на десятки лет вперед».

Информатика и вычислительная техника | Радиотехника | Управление в технических системах | МИЭТ

Новые возможности для магистрантов

Институт МПСУ всегда рад видеть в рядах поступающих студентов из других вузов и смежных специальностей. Здесь предусмотрены курсы дополнительного образования, которые могут пройти студенты, чья образовательная программа в бакалавриате отличалась от миэтовской. На эти курсы можно записаться сразу после поступления в магистратуру.

В самих программах поступления в магистратуру МПСУ на сегодняшний день все, опять же, стабильно. Актуальную информацию можно посмотреть тут. Но есть приятный бонус, который дает магистрантам возможность для расширения образовательной траектории.

В начале прошедшего учебного года совместно с группой компаний YADRO и в дополнение к основной программе магистратуры НИУ МИЭТ запустил дополнительный образовательный кейс «Проектирование микроэлектроники от СФ-блока до ИС». Это программа переподготовки, которая направлена на освоение обучающимися сквозных технологий разработки и производства сложно-функциональных микросхем, в том числе на базе открытой микропроцессорной архитектуры RISC-V.

Главной особенностью программы является организация проектной деятельности и выполнение научно-исследовательских работ в рамках стажировки на базе лаборатории компании YADRO в МИЭТ, а также возможность выбора одного из направлений внутри программы: RTL-проектирование, верификация цифрового дизайна и топологическое проектирование.

Тем, кто захочет пройти данный курс переподготовки необходимо успешно выдержать вступительные испытания в магистратуру МИЭТ на одну из основных образовательных программ по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» или 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», а затем подать заявку на включение в списки обучающихся по дополнительному направлению. Кстати, победители и призеры проводимого в МИЭТ хакатона «SoC Design Challenge» по указанным направлениям получают дополнительно до 100 баллов при поступлении в магистратуру МИЭТ, которая, как вы уже поняли, дает прекрасные возможности для профессионального роста.

Инженерный хакатон SoC Design Challenge (совместное мероприятие МИЭТ и компании YADRO)

В МПСУ перспективно заниматься наукой

Основные исследования в институте МПСУ — это разработка и верификация сложно-функциональных блоков, радаров и систем беспроводной связи, бортовых систем управления, систем видеообработки и встраиваемых систем.

На сегодняшний день научный блок МПСУ занимается созданием энергоэффективных систем на кристалле на базе открытой архитектуры RISC-V и ускорителей на AI для встраиваемых систем и периферийных вычислений. Многие ребята проходят в рамках этого проекта практику, которая часто перерастает в реальную профессию.

Сотрудники Института МПСУ ведут несколько работ, посвященных созданию аппаратуры для космических аппаратов. «Эта тема очень перспективна ввиду бурного роста космической отрасли и постоянного увеличения количества запусков космических аппаратов, — подчеркивает к.т.н., зам. директора по образовательной деятельности, доцент Института МПСУ Юрий Мелёшин. — Также это направление влияет непосредственно и на образовательный процесс: в 2022 году направления нашего Института прошли публичную общественную аккредитацию корпорации Роскосмос, а в текущем году в МИЭТе была создана студенческая мультидисциплинарная исследовательская космическая лаборатория (MIET-SatLAB)».

НИУ МИЭТ | 3 трека твоего развития: инженерный, научный и предпринимательский

МПСУ с перспективами

Конечно, в первую очередь в планах МПСУ, как и всего МИЭТа, сотрудничество с предприятиями и работа в триаде «наука», «производство» и «образование». «В нашей отрасли предприятия стали сильнее влиять на образовательный процесс, и это здорово, — говорит Юрий Мелёшин. — Мы создаем большое количество образовательных программ совместно с реальными представителями бизнеса. Сейчас, кроме обозначенных выше проектов, мы работаем с лабораторией интегральной фотоники ЗНТЦ по компонентной базе для радиофотоники. Многие наши студенты мечтают реализовать свой потенциал именно здесь, так как это очень перспективно. Ну и, конечно, как и на других технических направлениях, в образовательных программах МПСУ в достаточном количестве присутствуют и физические дисциплины, которые позволяют понять основы работы электроники, вычислительной и радиотехнической аппаратуры, и математические дисциплины, которые необходимы как аппарат для изучения специальных предметов. Интерес к отрасли в текущий момент нашей истории колоссальный, поэтому, я уверен, что в Институте МПСУ для всех желающих хватит и перспектив, и возможностей».

Контакты Приемной комиссии НИУ МИЭТ

  • Сайт: abiturient.ru
  • Телефоны: 8-499-729-75-04, 8-499-710-22-13, 8-800-600-56-89
  • Электронная почта: abit@miee.ru
  • Электронная почта по вопросам целевых, особых и специальных квот: cjob@miee.ru
  • Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.

Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2023» и в телеграм-канале.

Приемная комиссия с апреля до 20 июня проводит очные персональные консультации с экспертами, на которые можно записаться онлайн и лично задать все интересующие вопросы. Кроме того, в течение всего года специалисты приемной комиссии консультируют абитуриентов по вопросам поступления по телефону, электронной почте или в сообщениях ВКонтакте.

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Метки:
высшее образование, образование и обучение, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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