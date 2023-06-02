Институт микроприборов и систем управления (МПСУ) — это классическая миэтовская школа. Здесь готовят инженерно-технические и научные кадры в области исследований, разработки и эксплуатации электронных систем и программного обеспечения. Институт возник в 2017 году на базе знаменитого факультета Микроприборов и технической кибернетики, который считался чуть ли не главным в мире по подготовке системотехников. Сегодня же здесь учатся будущие инженеры и программисты.

В этом году по процедуре поступления изменений не предвидится — программы бакалавриата и вступительные экзамены остаются прежними, а вот о перспективах и новых возможностях для студентов и выпускников МПСУ мы сейчас поговорим.