Институт микроприборов и систем управления (МПСУ) — это классическая миэтовская школа. Здесь готовят инженерно-технические и научные кадры в области исследований, разработки и эксплуатации электронных систем и программного обеспечения. Институт возник в 2017 году на базе знаменитого факультета Микроприборов и технической кибернетики, который считался чуть ли не главным в мире по подготовке системотехников. Сегодня же здесь учатся будущие инженеры и программисты.
Об особенностях образования в МПСУ, о жизни в наукограде и о том, как среда проживания влияет на становление личности, мы побеседовали с заместителем директора Института Константином Сергеевичем Лялиным — автором около сотни научных статей и нескольких патентов на серьезные изобретения.
— Константин Сергеевич, в 2011 году вы были на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым, где, в связи с темой студенческих городков, сказали интересную вещь: «Среда проживания — один из важнейших факторов для прорыва». Вы родились в Сочи: как так случилось, что вашей средой проживания стал Зеленоград?
— Я действительно родом из Сочи: у меня мама оттуда, а папа из Зеленограда. Родители познакомились в Москве во время учебы в институте, и впоследствии было решено остаться в Зеленограде. Но я всегда считал, что условия жизни и окружение сильно влияют на развитие человека. Зеленоград — это наукоград, и в школе большинство моих одноклассников были из семей инженеров и ученых. Мы читали одни и те же книги, смотрели одни и те же фильмы. Такая схожесть восприятия, что в школе, что в университете, позволяла понимать друг друга с полуслова и творчески подходить к школьным заданиям, глубже осваивать материал. Среда позволила мне стать тем, кем я стал, и мне нравится моя роль в обществе.
— А МИЭТ стал для вас фактором для прорыва?
— Я, если честно, не очень люблю рассуждать об этих терминах: прорыв, инновации, революции — это как сейчас говорят «хайп». Мне кажется, это все маркетологи выдумали, чтобы продажи ненужной ерунды увеличить. МИЭТ стал для меня той средой, которая воспитала меня как профессионала и позволила достичь неплохих результатов: три моих разработки и одно изобретение внедрены в жизнь — помогают наблюдать за погодой и мирным небом… Например, Микроэлектронный аэрологический радиолокатор (МАРЛ) — первая разработка, в которой я участвовал еще студентом, сейчас помогает специалистам в области радиозондирования. А в сети Росгидромета почти половина станций — полностью наши разработки. И это, опять же, к вопросу о месте, где формируется человек. Работать в сфере микроэлектроники в Зеленограде — это так же естественно, как жить без многочасовых пробок и без гари от машин, в чем есть существенное отличие нашего города от других районов Москвы. Тут лес кругом, парки, камерность. Зеленоград — город моего формата. А МИЭТ делает этот формат безграничным. Вот такой получается парадокс.
— Многие зеленоградцы, особенно выпускники МИЭТа, которым сегодня немного за 40, не знают, что в вашем университете есть Институт микроприборов и систем управления (МПСУ). Они помнят факультет МПиТК (Микроприборов и технической кибернетики), на базе которого сформировался МПСУ. А вы сами помните МПиТК?
— МПиТК был крупнейшим и ведущим факультетом с момента появления. Выпускники МП становились костяком многих НИИ Зеленограда: научно-исследовательского института микроприборов, научно-исследовательского института «Научный центр», «Субмикрон» и т. п. Многие выпускники оставались работать у первого ректора МИЭТа и заведующего кафедрой «Вычислительная техника» Леонида Николаевича Преснухина в Отраслевой лаборатории вычислительных систем и систем управления факультета, отцом и хранителем которой он был. При этом уникальная атмосфера, созданная Преснухиным, когда руководитель относится к своим сотрудникам почти как к родным и, самое главное, как к равным участникам одного дела, до сих пор остается. Очень надеюсь, что нам как преемникам факультета удастся сохранить это наследие и приумножить его. Тем более, что в 2019 году нашему Институту было присвоено почетное имя Л.Н. Преснухина.
— Чем отличается современный Институт от знаменитого МПиТК?
— Видите ли, система управления должна соответствовать объекту управления. Институт — это форма управления. Он несколько меньше факультета, что дает больше гибкости, но крупнее кафедры, что позволяет сконцентрировать больше ресурсов на той или иной проблеме. Я считаю, что в нашем Институте были объединены одни из лучших образовательных и научных подразделений МИЭТа. Несмотря на разные направления подготовки — Информатика и вычислительная техника (ИВТ), Радиотехника и Управление в технических системах (УТС) — нас объединяют общие задачи по созданию радиоэлектронной аппаратуры и систем управления (отсюда в названии СУ). Вся аппаратура у нашего Института микроэлектронная, мы занимаемся ею в глобальном смысле, продолжая хорошие традиции факультета МПиТК. Вот из этих понятий и родилось название Институт микроприборов и систем управления. Мы готовим разработчиков цифровой и аналоговой электроники, программистов. Выпускники востребованы во всех секторах экономики, где необходима электроника. А сегодня, когда цифровизация в нашей стране идет по всем отраслям, работой наши ребята уже обеспечены на десятки лет вперед.
— Сегодня микроэлектроника поддерживается многими программами, например, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Лидирующие исследовательские центры (ЛИЦ). На базе НИУ МИЭТ даже создан Центр компетенций НТИ «Сенсорика». Что все это даст ребятам, которые осенью станут первокурсниками в вашем Институте?
— Основной задачей программ НТИ и ЛИЦ является развитие консорциумов по коммерциализации разработок ученых МИЭТа, при этом в ходе проектов сотрудники МИЭТ получают опыт по продвижению продуктов на конкурентные рынки, что очень важно в современных условиях. А ребята, которые придут учиться в наш Институт, автоматически попадут в такую профессиональную среду, где смогут впитать массу полезных навыков в сфере создания и продвижения инноваций, просто участвуя в проектах НТИ и ЛИЦ и наблюдая весь цикл рождения продукта от фундаментального закона до серийного и продаваемого изделия. Это — ценнейший опыт, который в нашей стране может дать не каждый университет и даже не каждый Национальный исследовательский университет, которых в России не так уж и много. В МИЭТ статус Национального университета сохраняется вот уже десять лет подряд, потому что здесь живет настоящая фундаментальная наука.
— Мы возвращаемся к тому, с чего начали — к среде обитания…
— А так и должно быть. Среда формирует каждого из нас, и тот, кто живет в своей среде — по-настоящему счастлив. Наш Институт — это большое научное сообщество, объединенное общей средой — Московским институтом электронной техники, который находится в наукограде. Все на своих местах. И мы готовы с радостью принять в наше сообщество новых заинтересованных и целеустремленных ребят, которые, я повторюсь, в будущем будут крайне востребованы в любой среде, связанной с «цифровой экономикой».
Беседовала Ирина Доронина