Институт микроприборов и систем управления (МПСУ) — это классическая миэтовская школа. Здесь готовят инженерно-технические и научные кадры в области исследований, разработки и эксплуатации электронных систем и программного обеспечения. Институт возник в 2017 году на базе знаменитого факультета Микроприборов и технической кибернетики, который считался чуть ли не главным в мире по подготовке системотехников. Сегодня же здесь учатся будущие инженеры и программисты.

Об особенностях образования в МПСУ, о жизни в наукограде и о том, как среда проживания влияет на становление личности, мы побеседовали с заместителем директора Института Константином Сергеевичем Лялиным — автором около сотни научных статей и нескольких патентов на серьезные изобретения.