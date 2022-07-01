Главный по перспективным материалам и технологиям: кого готовят в институте ПМТ МИЭТ 01.07.2022 Партнерский материал

В названии института ПМТ МИЭТ — перспективных материалов и технологий — неспроста есть слово «перспективные». Это институт, где активно разрабатывают и внедряют передовые технологии, востребованные рынком: от гибких аккумуляторов, которые не боятся морозов, энергонезависимой оптической памяти, до платформ для ранней диагностики заболеваний, технологий очистки воды и воздуха от загрязнений, с их конверсией в новые виды экологичного топлива. И в то же время это институт, где в плотном сотрудничестве с партнёрами-работодателями готовят специалистов для новых производственных линий микроэлектроники, умеющих анализировать качество выпускаемой электронной продукции, рационализировать производственные процессы, создавать и внедрять технические решения, обеспечивающие техносферную безопасность производства.

В институте ПМТ открыты три направления подготовки бакалавров: «Материаловедение и технологии материалов», «Техносферная безопасность» и «Наноматериалы». План приема можно посмотреть здесь, а ориентировочные проходные баллы здесь. Для поступления принимают результаты ЕГЭ по математике, физике или химии (на выбор абитуриента), русскому языку.

Материаловедение и технологии материалов

Материалы — это основа технологического развития цивилизации. Специалисты, обладающие навыками в области технологии создания и контроля материалов, востребованы всех основных областях промышленности. В первую очередь в электронике! Развитие современного общества сейчас немыслимо без электронных устройств: от сложнейших суперкомпьютеров до сенсоров, которыми напичкан каждый гаджет, автомобиль и умный дом. И эти устройства создаются из реагентов и материалов особого качества и чистоты, по самым высоким стандартам и технологиям. Сейчас, как никогда, актуальна задача запуска новых технологических линеек производства электроники в России с топологическими нормами ниже 90 нм. И нужны специалисты, понимающие, какие физические и химические принципы заложены в основе процессов создания микросхем и приборов, как можно улучшить их характеристики за счёт применения новых материалов, как проконтролировать качество на каждом этапе производства.

Сфера профессиональной деятельности выпускников обширна: ребята работают инженерами-технологами, химиками-технологами, разработчиками технологических процессов, метрологами, инженерами по качеству электронной продукции, исследователями. Кстати, в конце 2021 года образовательная программа по направлению «Материаловедение и технологии материалов» прошла профессионально-общественную аккредитацию, подтвердив высокое качество подготовки и востребованность выпускников Межотраслевым объединением наноиндустрии.

Наноматериалы

В наноматериалах проявляются размерные эффекты, которые могут быть использованы для создания устройств с улучшенными свойствами. Например, создав наноструктурированное покрытие, можно сделать его водоотталкивающим, ударопрочным и даже антибактериальным, причем эти свойства будут обеспечиваться только за счет особой геометрии наноматериалов. Или, сделав электроды аккумулятора из наноматериалов, можно сильно снизить расход сырья на его производство, при этом существенно повысив емкость. Изготавливать гибкие электронные устройства для портативной, «носимой» электроники. Наноразмерные структуры из специально подобранных материалов можно переключать между аморфным (неупорядоченным), и кристаллическим (упорядоченным) состояниями, создавая мемристоры — новые логические элементы электроники.

На направлении «Наноматериалы» изучаются дисциплины, связанные как с классическими, так и с новейшими технологиями в области синтеза, анализа и модификации свойств материалов, и их применением в различных областях промышленности, включая электронику, энергетику, сенсорику и даже фармацевтику.

Техносферная безопасность

Защита окружающей среды в современных условиях — вопрос, который нужно решать даже не завтра, а сегодня, сейчас! Либо люди решат проблемы окружающей среды, чтобы сохранить ее для жизни настоящего и последующего поколений, либо окружающая среда решит проблемы людей, естественно, в свою пользу! А в том, что решит, можно даже не сомневаться, ибо человечество — всего лишь часть окружающей среды!

Требование времени к необходимости обеспечения безопасности промышленных технологий и материалов, разработки и применения эффективных методов прогнозирования, моделирования и мониторинга техносферы, подчеркивает актуальность направления «Техносферная безопасность».

Программа бакалавриата направлена на подготовку специалистов по техносферной безопасности в области высокотехнологичных производств. Выпускники исследуют влияние производств на окружающую среду, оценивают опасность воздействий, анализируют результаты и предлагают практические рекомендации по снижению вредных и опасных факторов. А выпускники магистратуры — это высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями технологических процессов нано- и микроэлектроники и владеющие всем разнообразием методов и средств для обеспечения безопасности как производства, так и окружающей среды.

Именно совершенствование технологических процессов, создание безотходных и малоотходных производств, реализация принципов ресурсо- и энергосбережения, утилизации отходов — реальный путь к построению гармоничных отношений общества, производства и природы.

Карьерные траектории

У студентов есть несколько треков для практики и карьерного роста. Во-первых, можно поступить на практику в компанию-партнёр Института ПМТ, и в дальнейшем туда трудоустроиться, в том числе, в период обучения. Среди предприятий-партнёров Института ПМТ такие компании, как НПК «Технологический центр», «СТВ-Телеком», «Роскосмос», «Эпиэл», «НИИ Материаловедения», «Резонит», «Микрон», «Доза» и др.

Во-вторых, те, кто захочет посвятить себя науке, могут пойти на практику в лаборатории Института и его научных партнеров ИФХЭ РАН, ИОНХ РАН, ИНМЭ РАН, МГУ, Сеченовского университета, при этом, совмещая обучение с выполнением научно-исследовательских работ.

Продолжить обучение, вне зависимости от выбранной траектории, можно в магистратуре, а затем, и в аспирантуре.

Учиться в Институте ПМТ интересно

Чтобы студенты смогли быстро адаптироваться к обучению в университете и не потерялись в многообразии возможностей, их погружают в атмосферу научной и инженерной деятельности с первого курса, в рамках дисциплины «Введение в специальность». «На этом курсе мы рассказываем об особенностях работы инженеров и учёных в области высоких технологий, организуем встречи и экскурсии с работодателями, показываем научные лаборатории, где можно попробовать себя в инженерном деле: от печати на 3D принтерах до пайки, измерения параметров электронных приборов и проведения работ на химическом участке», — рассказывает кандидат технических наук, доцент, заместитель директора Института ПМТ по научной деятельности Алексей Дронов.

В Институте ПМТ гордятся своим новейшим лабораторным комплексом, который используется и на практических занятиях и доступен студентам для выполнения своих научных исследований под руководством опытных наставников.

Более 90% выпускников Института перспективных материалов и технологий трудоустраиваются по специальности. Многие продолжают обучение по профильным программам магистратуры и аспирантуры. И это неудивительно, ведь здесь все буквально дышит наукой. «Я ещё студентом бакалавриата начал работать в научной группе Сергея Владимировича Дубкова, — рассказывает магистр ПМТ Андрей Тарасов. — Там написан мой диплом, затем магистерская работа. Сейчас я готовлюсь к поступлению в аспирантуру. С нашей группой мы много путешествуем по миру, по России. Мне очень нравится быть частью нашей молодой команды: это не только позволяет чувствовать себя реализованным в профессии, но еще и просто очень интересно. Институт ПМТ — это место, куда мне всегда хочется возвращаться».

Приёмная кампания 2022 в России стартовала 20 июня. Подать документы в бакалавриат МИЭТ на бюджетную форму обучения нужно не позднее 10 июля (для поступающих по внутренним вступительным испытаниям) и не позднее 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ). Для высокобалльников, показавших отличные результаты на ЕГЭ, МИЭТ предусматривает стипендию в размере 50000 рублей за первый семестр. Приём документов на контрактную форму обучения продлится до 13 сентября.

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Метки:
высшее образование, миэт, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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