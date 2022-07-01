Материаловедение и технологии материалов

Материалы — это основа технологического развития цивилизации. Специалисты, обладающие навыками в области технологии создания и контроля материалов, востребованы всех основных областях промышленности. В первую очередь в электронике! Развитие современного общества сейчас немыслимо без электронных устройств: от сложнейших суперкомпьютеров до сенсоров, которыми напичкан каждый гаджет, автомобиль и умный дом. И эти устройства создаются из реагентов и материалов особого качества и чистоты, по самым высоким стандартам и технологиям. Сейчас, как никогда, актуальна задача запуска новых технологических линеек производства электроники в России с топологическими нормами ниже 90 нм. И нужны специалисты, понимающие, какие физические и химические принципы заложены в основе процессов создания микросхем и приборов, как можно улучшить их характеристики за счёт применения новых материалов, как проконтролировать качество на каждом этапе производства.

Сфера профессиональной деятельности выпускников обширна: ребята работают инженерами-технологами, химиками-технологами, разработчиками технологических процессов, метрологами, инженерами по качеству электронной продукции, исследователями. Кстати, в конце 2021 года образовательная программа по направлению «Материаловедение и технологии материалов» прошла профессионально-общественную аккредитацию, подтвердив высокое качество подготовки и востребованность выпускников Межотраслевым объединением наноиндустрии.