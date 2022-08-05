На обоих направлениях подготовки — и на «Менеджменте», и на «Лингвистике» — есть преподаватели, ради которых многие и выбирают наш университет. Про лучших преподавателей рассказывают выпускники.

«Для лингвистов важнее всего — это язык, поэтому очень важно, чтобы основные предметы преподавались максимально подробно и понятно, — делится Мария Миронова. — Могу выделить трёх потрясающих преподавателей и экспертов в области перевода и преподавания — Марию Алексеевну Красильщикову, Ольгу Николаевну Арефьеву и Веру Ивановну Ярёменко.

Мария Алексеевна вела у нас много разных курсов, в том числе «Практику речи» (основной курс), «Специальные виды перевода» и, конечно же, «Историю литературы стран изучаемого языка». Последний курс — мой неизменный фаворит. Здесь изучение плотно сопряжено с творческими и нестандартными заданиями, а для переводчика это очень важно.

Ольга Николаевна преподает перевод, как устный, так и письменный. Для нашего профиля её предмет — основа основ. Всегда восхищает профессионализм и знание языка, а также необычный подход к студентам. Ольга Николаевна много рассказывала о своём профессиональном опыте, показывала даже книгу Стивена Хоккинга, которую она переводила, давала мастер-классы — у неё мы научились, каким должен быть настоящий переводчик.

Вера Ивановна — это человек-легенда. Никогда в жизни не встречала настолько влюбленного в своё дело человека: «Ни минуты не потрачу от занятия, ведь оно такое драгоценное». Её бережное отношение к английскому языку передается абсолютно каждому студенту, это очень сильно мотивирует. А её методы работы и чёткая и логичная система ведения помогает студентам буквально за пару занятий не только восполнить недостающие знание, если это необходимо, но и «убежать» на две-три головы вверх".