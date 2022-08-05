Главные по гуманитариям: чему учат на «Менеджменте» и «Лингвистике»? 05.08.2022 ZELENOGRAD.RU

В МИЭТе уже многие годы существуют гуманитарные направления подготовки. Исторически так сложилось, что одни из самых высоких проходных баллов всегда были именно на эти специальности. В этом году гуманитариям поступить в МИЭТ стало проще, ведь количество бюджетных мест увеличилось: у «лингвистов» их стало 40 (в 2021 было 20), а у «менеджеров» — 45 (в 2021 было 25). Приём документов на бюджетную форму уже окончен, а вот подать документы на контракт можно до 13 сентября. Мы пообщались с выпускниками обоих направлений и готовы рассказать, почему гуманитариям в МИЭТе жить хорошо.

Каждое направление подготовки может делиться на несколько профилей. Так, направление 38.03.02 Менеджмент реализуют сразу две кафедры: кафедра экономики, менеджмента и финансов и кафедра маркетинга и управления проектами. Соответственно кафедрам существуют профили, по которым проводится обучение: «Финансовый и инвестиционный менеджмент» и «Маркетинг и управление инновационными проектами». Деление по профилям происходит после первого курса.

Магистрант кафедры МиУП Руслана Маляренко рассказывает, чему учат на её профиле.

«Наша кафедра готовит высококвалифицированных специалистов в области маркетинга. Сегодня такие специалисты представляют одну из самых актуальных профессий, которые необходимы для создания и ведения успешного бизнеса в различных отраслях экономики.

На данный момент существует как бакалаврская программа обучения по профилю «Маркетинг и управление инновационными проектами», так и магистерская с профилем «Управление проектами». В учёбе всё сбалансировано: есть и теоретический базис, без которого не уяснить основные положения и концепции в нашей сфере, и многочисленные практические занятия с отработкой всех необходимых навыков и закреплением полученного теоретического материала. Практические занятие проходят в форме мозгового штурма, дискуссий, бизнес-кейсов, которые применяются на действующих предприятиях, открытых лекториев и выступлений — это даёт студентам полную картину всего учебного процесса по дисциплине, а также адаптирует их к дальнейшей работе по профессии".

Вебинар для поступающих на направление «Менеджмент»,
спикер — старший преподаватель кафедры МиУП О.В. Саркисян:

Кафедра ЭМФ также готовит и бакалавров, и магистров, но уже по другому профилю — «Финансовый и инвестиционный менеджмент» для первой из ступеней и «Финансовый менеджмент» — для второй. Здесь выпускают специалистов в области финансового менеджмента. Акцент на этом направлении делается на финансовом менеджменте наукоёмких производств.

Николай Свечников, магистрант второго года обучения, объясняет, почему в своё время выбрал именно этот профиль.

«На нашем направлении подготовки выпускают специалистов в области финансового менеджмента. Преимущество такого направления в техническом университете заключается в том, что мы учимся работать не «в общем и целом», а помимо основной программы ещё разбираем особенности деятельности наукоёмких компаний, что позволяет выпускникам получить конкурентное преимущество при поиске работы в подобных компаниях. Я изначально поступал в МИЭТ по многим причинам, среди которых, например, актуальность программ обучения, позволяющих получить необходимые знания и навыки по профессии, а также широкие возможности по трудоустройству по специальности в Зеленограде.

Также важным преимуществом нашего направления подготовки является наличие программ дополнительной подготовки и повышения квалификации. Например, на данный момент я освоил курс «Управление интеллектуальной собственностью»".

Вебинар для поступающих на направление «Менеджмент»,
спикер — к.т.н., доцент кафедры ЭМФ С.С. Лупин:

  1. «Лингвистика» не отстаёт: здесь также присутствуют два пути — профиль «Лингводидактика и переводоведение» делится на два модуля по выбору студента — переводческий и преподавательский. Почему лингвистику стоит изучать именно в техническом вузе, рассказывает Мария Миронова, выпускница Института ЛПО МИЭТ 2022 года.

«Институт лингвистического и педагогического образования выпускает специалистов в области языкознания и перевода. Два наших профиля — это перевод и преподавание. Основной упор делается не только на теорию, а в большой степени на практическое применение знания. Например, на переводческом профиле мы постоянно переводили разного рода тексты, а на ошибках перевода уже изучали основные принципы. Обучение на направлении очень сильно расширяет кругозор и метапредметность, изучаются как практические знания, так и теория языков, что важно и помогает понять многие явления в языке. Каждый четный семестр есть возможность факультативно изучать на выбор французский или норвежский, которые как языки также могут пойти в диплом.

Быть лингвистом в техническом вузе — это интересный опыт, правда. Ты окружен студентами-технарями, которые преимущественно хорошо владеют языками, в особенности английским, благодаря чему создается соревновательный момент и желание доказать, что просто знать язык и говорить на нем мало. Такая ситуация мотивирует становиться специалистами в своей сфере, т.к. язык знают многие, а вот по-настоящему владеют им единицы. Помимо общих дисциплин в обучении большое внимание уделяется техническому переводу текстов, в нашем распоряжении есть действительно хорошие специалисты в сфере технического перевода, которые дают много знаний".

Направление подготовки «Лингвистика»:

На обоих направлениях подготовки — и на «Менеджменте», и на «Лингвистике» — есть преподаватели, ради которых многие и выбирают наш университет. Про лучших преподавателей рассказывают выпускники.

«Для лингвистов важнее всего — это язык, поэтому очень важно, чтобы основные предметы преподавались максимально подробно и понятно, — делится Мария Миронова. — Могу выделить трёх потрясающих преподавателей и экспертов в области перевода и преподавания — Марию Алексеевну Красильщикову, Ольгу Николаевну Арефьеву и Веру Ивановну Ярёменко.

Мария Алексеевна вела у нас много разных курсов, в том числе «Практику речи» (основной курс), «Специальные виды перевода» и, конечно же, «Историю литературы стран изучаемого языка». Последний курс — мой неизменный фаворит. Здесь изучение плотно сопряжено с творческими и нестандартными заданиями, а для переводчика это очень важно.

Ольга Николаевна преподает перевод, как устный, так и письменный. Для нашего профиля её предмет — основа основ. Всегда восхищает профессионализм и знание языка, а также необычный подход к студентам. Ольга Николаевна много рассказывала о своём профессиональном опыте, показывала даже книгу Стивена Хоккинга, которую она переводила, давала мастер-классы — у неё мы научились, каким должен быть настоящий переводчик.

Вера Ивановна — это человек-легенда. Никогда в жизни не встречала настолько влюбленного в своё дело человека: «Ни минуты не потрачу от занятия, ведь оно такое драгоценное». Её бережное отношение к английскому языку передается абсолютно каждому студенту, это очень сильно мотивирует. А её методы работы и чёткая и логичная система ведения помогает студентам буквально за пару занятий не только восполнить недостающие знание, если это необходимо, но и «убежать» на две-три головы вверх".

Руслана Маляренко, МиУП: «Очень сложно выделить каких-то конкретных выдающихся преподавателей, так как все — профессионалы своего дела, заботливые, внимательные, любят свою работу. Все они находят индивидуальный подход к каждому студенту и объективно оценивают его знания.

Конечно, хочется отметить заведующего кафедрой — Сергея Павловича Олейника. Для меня это не просто заведующий кафедры, а человек, который с душой поможет в любой сложной ситуации, всегда подскажет, поделится своим опытом и всегда пойдёт тебе навстречу! Также хочу выделить моего научного руководителя, кандидата экономических наук, доцента Оксану Михайловну Игрунову. Это высококвалифицированный преподаватель, который превосходно объясняет свой предмет, делится своими профессиональными наработками и всегда на волне современных тенденций маркетинга. Ещё я хочу отметить старшего преподавателя кафедры — Нину Альбертовну Андрианову, которая первая ввела меня в профессию и заложила уверенность и мотивацию к достижению заветной цели. Благодаря открытости, юмору и добродушию все вопросы решались быстро и качественно".

Николай Свечников (ЭМФ) добавляет: «В качестве выдающегося преподавателя я хочу выделить Андрея Юрьевича Бударова, своего научного руководителя. Благодаря его своевременным и актуальным советам я смог найти и отобрать большое количество полезной информации, которая пригодится для написания магистерской диссертации в дальнейшем».

Оба направления дают мощный старт для развития карьеры: после завершения программы бакалавриата можно сразу устроиться по профессии, например, в компанию, где ты проходил практику, а можно продолжить развитие в векторе науки и поступить сначала в магистратуру, а потом и в аспирантуру. Студенты-гуманитарии активно участвуют в конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикуют научные статьи — это делается не только для поощрения от университета в виде повышенной стипендии, но и для того, чтобы прокачивать свои навыки и умения и иметь возможность в дальнейшем заниматься наукой. Определиться с вектором можно, например, на практике:

«Главные момент в обучении — это практика, — рассказывает Руслана Маляренко. — Студенты проходят практику как в бакалавриате, так и в магистратуре. Этот процесс позволяет полностью сформировать у студентов все необходимые компетенции в своей области. При этом практика проходит на реальных бизнес-предприятиях. На данный момент я прохожу практику в динамично развивающейся компании Runline, которая имеет большой опыт в разработке электроники и светодиодной продукции для различных секторов, а также имею постоянную работу в должности Бренд-менеджера в компании ООО «СТМ». Данная компания является эксклюзивным дистрибьютором металлообрабатывающих лазерных станков премиум-класса.

Многие мои однокурсники также нашли себе постоянную работу, кто-то работает в области маркетинга, а кто-то — в смежных сферах, но при этом применяет полученные знания на работе. Одно точно, что маркетологи — это универсальные специалисты, которые могут работать в любых отраслях и на любых производствах!".

Мария Миронова описывает практику у студентов «Лингвистики»: «Практика у лингвистов проходит в два этапа, все могут попробовать себя как в переводе, так и в преподавании. Переводческая практика заключается в том, что студенты переводят предложенные статьи и применяют все методы перевода, а преподавательская практика проходит в школе, где студенты проводят занятия ученикам. Кроме того, в этом году была возможность проходить практику на базе МИЭТа и проводить занятия взрослым, совершенно другой, но не менее крутой опыт».

МИЭТ: 3 трека твоего развития

Какую бы траекторию ни выбрал для себя абитуриент, ясно одно: окончив МИЭТ по любой из специальностей, он получит качественное образование, хорошую теоретическую базу, практический опыт и профессиональный круг общения, к которому можно обратиться за советом или помощью.

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Метки:
высшее образование, миэт, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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